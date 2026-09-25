Els alumnes de Harvard interpel·len Sánchez pel Marroc i els casos de corrupció de la seva família

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dijous la Universitat de Harvard per fer una intervenció amb l'alumnat sobre les noves tecnologies i els riscos i amenaces de la intel·ligència artificial (IA). Tot i que el debat no s'ha centrat precisament en aquest tema, sinó que ha acabat desviant-se quan alguns dels estudiants han preguntat sobre els casos de corrupció que impliquen l'entorn familiar de Sánchez i la postura d'Espanya amb el Sàhara Occidental.
Durant el torn de preguntes de la intervenció del president espanyol en el John F. Kennedy Jr. Fòrum, un dels alumnes ha aprofitat per demanar-li respostes sobre els casos de corrupció pels quals investiguen la seva dona, Begoña Gómez, i han condemnat el seu germà, David Sánchez. La resposta ha estat serena per part del dirigent socialista, qui ha destacat que "patir aquests atacs personals és molt difícil d'assumir" i ha defensat la innocència d'ambdós membres de la seva família. "Sento dir-ho, aquests no són casos de corrupció ni escàndols. Són altres coses. I per a mi, crec que l'oposició i algunes associacions d'extrema dreta han travessat algunes línies vermelles”, li ha contestat el president del govern espanyol.
També ha contestat a les preguntes sobre la seva postura respecte del Sàhara Occidental i la relació de l'Estat amb el Marroc, sobretot després de la crisi a Ceuta. El president del govern espanyol va canviar de postura sobre el territori el 2022, quan va defensar el pla d'autonomia per al Sàhara Occidental plantejat pel Marroc, que deixava aquest territori sota sobirania marroquina encara que amb algunes competències cedides. “Hem detingut una situació i una crisi política que durava més de 15 anys. El Marroc, els Estats Units i molts altres països d'Europa donen suport a la resolució de l'ONU respecte a aquesta opció de tenir una regió autònoma dins del Marroc del Sàhara Occidental”, ha explicat Sánchez.
Sánchez carrega contra algorismes fets per a "esclavitzar-nos"
En la seva intervenció a Harvard, el dirigent espanyol ha advertit dels algorismes darrere de les noves tecnologies que estan dissenyats per a "esclavitzar-nos, distorsionar el debat públic, convertir la nostra atenció en benefici i destruir els nostres drets i institucions". Sánchez ha assenyalat als propietaris de les tecnològiques i ha alertat que "el 45% dels joves" s'informen a través de noves plataformes i "al voltant del 70% usen bots" per a resoldre els seus dubtes.
En aquest sentit, ha situat a Espanya com un país que pot "servir" com a "laboratori" per a la regulació de les "grans tecnològiques" i ha tret pit per les normes per a mantenir als menors de 16 allunyats de les xarxes socials i les "eines públiques" construïdes per a "mesurar" l'odi en aquests canals, com també la regulació sobre els influenciadors.
Així, ha instat els estudiants que estan "treballant", "creant" i "refinant" aquests algorismes a cuidar l'"espai digital" com "l'atmosfera", perquè "només hi ha una", i per a "salvar-la" tots els països han d'"actuar alhora". "Necessitem la vostra ajuda (...) sou actors crucials en aquesta lluita". "Aquestes tecnologies es converteixen en els nostres oracles, els nostres pares, els nostres professors, els nostres metges", ha insistit Sánchez en un discurs en el qual ha tornat a ressaltar que aquestes plataformes estan en mans d'"uns pocs homes" que "menyspreen les institucions democràtiques", "les lleis" i "els valors liberals que han guiat a la nostra societat des del final de la Segona Guerra Mundial".
D'altra banda, ha apuntat que la intel·ligència artificial pot "ajudar" en qüestions com la lluita contra el canvi climàtic, la desigualtat o el creixement econòmic, i ha destacat que no aposta per eliminar-la, sinó "controlar-la i supervisar-la", i "disminuir el seu desenvolupament" fins a trobar una manera de "fer aquesta tecnologia segura".