Trump titlla Espanya de «país arruïnat» i carrega contra Sánchez per la crisi a Ceuta: «És trista de veure»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dijous que Espanya és un "país arruïnat" en referència a la crisi migratòria de Ceuta. En una entrevista al canal britànic GB News, Trump ha dit que l'entrada massiva de migrants des del Marroc és "trista de veure" i ha tornat a retreure al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la baixa inversió en defensa.
"Espanya és un país arruïnat. Jo he tingut els meus propis problemes amb Espanya perquè no es porta gaire bé a l'OTAN. No paga el que hauria de pagar", ha criticat. Pel que fa a la situació a la ciutat autònoma després de la crisi migratòria de finals de juliol, el president dels Estats Units ha assegurat "que no havia vist mai res semblant".
Hores després de l'entrada massiva de persones a Ceuta el 30 de juliol passat, Trump va atribuir la crisi migratòria a les "polítiques d'extrema esquerra" del govern espanyol. El republicà va titllar de "dèbil" la legislació espanyola i va assegurar que la gestió de l'executiu de Sánchez era "dolenta".
Sánchez no fa autocrítica amb Ceuta
El president del govern espanyol ha comparegut aquest dijous al Congrés per donar explicacions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta després d'un estiu carregat de crítiques de PP i Vox. Davant de l'oposició, que es frega les mans i intenta treure rèdits de la crisi migratòria, el líder socialista ha dit que es va actuar des del primer moment reforçant la frontera, que cap organisme de l'Estat -ni el CNI ni la Policia Nacional- va advertir dels fets del 30 i 31 de juliol i que, ara com ara, no hi ha cap prova contrastada que el Marroc estigui al darrere de l'onada migratòria.
De fet, ha dit que la coordinació amb les autoritats marroquines va ser imprescindible per aconseguir un retorn ràpid de fins a 63.000 migrants en els tres primers dies després de la crisi. Així, Sánchez ha evitat fer autocrítica amb la gestió de la crisi de Ceuta, ha negat que hi hagués cap avís o alerta extraordinària prèvia, i ha tancat files, almenys de moment, amb el Marroc.