El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat la no resposta del govern espanyol a la crisi de Ceuta, la manca de previsió i la poca contundència amb el Marroc. En aquest sentit, ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions, i l'ha acusat de deixadesa de funcions durant la crisi migratòria, que ha qualificat “d'invasió i atac”, i de violació de la integritat territorial d'Espanya. “El dia de la invasió, ni el seu govern ni el Marroc van fer res per impedir-ho”, ha afirmat, i ha dit que Espanya es troba en una crisi d'Estat. “Sánchez no dirigeix res”, ha reblat.
Feijóo ha afirmat que l'operació “va sortir del Marroc, va ser consentida pel Marroc i hi ha indicis que va ser coordinada pel Marroc”, i també ha assegurat que el govern espanyol ho sabia perquè hi havia un informe policial, encarregat per l'Audiència Nacional, que ho apunta. “Un president lliure ha de donar explicacions”, ha reclamat el líder del PP. Feijóo ha alimentat, en aquest sentit, la teoria que apunta que el Marroc té informació sensible de Sánchez -va ser espiat amb Pegasus-. “Què sap el Marroc sobre vostè? Espanya no pot tenir un president sota xantatge”, ha dit, i ha anunciat que "esclariran el cas Pegasus" perquè no hi hagi dubtes sobre el president d'Espanya.
El cap de l'oposició ha insistit que hi havia indicis previs que apuntaven a un risc extrem d'entrada de migrants per Ceuta. “Què necessitaven per fer alguna cosa?”, s'ha preguntat, i ha acusat Sánchez de mentir als espanyols des que va esclatar la crisi. “Vostè ho sabia i ho va tapar”, ha insistit, i ha advertit que hi haurà responsabilitats judicials, que ara s'estan dirimint a l'Audiència Nacional i on el PP s'ha personat. “Ho pagarà, davant la justícia i a les urnes”, ha amenaçat Feijóo. Segons el PP, Sánchez no està en condicions de dirigir Espanya. “L'hem de treure de la Moncloa, dissolgui les Corts i entregui Espanya als espanyols per poder decidir el nostre futur, defensar la sobirania i la integritat territorial del nostre país”, ha dit.
Feijóo ha defensat la mà dura a les fronteres i una política "ferma" amb el Marroc, i que Espanya tingui "capacitat pròpia" per defensar les fronteres i no pas subcontractar-ho en altres països. "L'Estat és la llei, la seguretat, la frontera", ha insistit, i ha dit que Sánchez ha posat l'Estat al seu servei i evita prendre decisions que li puguin implicar costos personals, com ara assenyalar el Marroc per l'entrada massiva de migrants.
Vox, a Sánchez: "És un traïdor"
Al seu torn, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que Sánchez "és un traïdor" i ha lamentat que no sigui capaç d'assenyalar el responsable de "l'atac" que hi ha hagut a Ceuta. "És molt valent amb el rei d'Espanya i molt submís amb el rei del Marroc", ha criticat. Abascal ha lamentat el descontrol migratori i que no hi hagi xifres clares sobre quantes persones van entrar, quants van ser retornats i quants queden a l'enclavament espanyol. Així, ha assegurat que darrere de l'entrada massiva hi ha el règim alauita i que, enlloc de posar restriccions al país nord-africà, va posar restriccions a Itàlia. "Qui ens va atacar? Què li deu als atacants? Què saben de vostè?", ha dit, en la mateixa línia de Feijóo.