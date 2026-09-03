Dos nous informes policials assenyalen un avís d'entrada «massiva» i de risc «extrem» a Ceuta

Un informe de la intel·ligència militar espanyola va alertar el 27 de juliol que una "entrada massiva de migració irregular" a Ceuta era "molt probable", i un altre de la policia espanyola va avisar el mateix 30 de juliol, hores abans de l'entrada per la frontera amb el Marroc, del "risc extrem de col·lapse" de "caràcter immediat". Els dos documents, publicats aquest dijous per El Mundo, contradiuen la versió del govern espanyol que manté que no tenia coneixement de la dimensió del flux de persones que podia entrar al país.
Concretament, el dilluns 27 de juliol, tres dies abans de l'entrada d'uns 70.000 migrants des del Marroc, el Regiment 32 de Guerra Electrònica de l'Exèrcit de Terra (REW 32) espanyol va alertar al Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades (CIFAS) que agents de la policia de frontera havien detectat la possibilitat d'una gran entrada migratòria. Tanmateix, situaven aquesta entrada entre el 29 i el 30 de juliol. Segons el mitjà esmentat, aquest informe es va elevar als càrrecs superiors, la qual cosa reforça la versió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va xocar amb l'homòleg d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en afirmar que sí que hi havia informes d'intel·ligència previs.
El govern espanyol defensa el Marroc
D'altra banda, l'executiu de Pedro Sánchez assegura que no té proves de la implicació del Marroc en l'organització del pas de persones i el director general de la policia espanyola, Francisco Pardo, ha comunicat a Grande-Marlaska que “no existeix cap informe policial” que atribueixi a les forces de seguretat marroquines la planificació o execució de l’entrada massiva de migrants. Això, després de la informació publicada per El Español que detalla que el cos ha transmès un informe a la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga els fets en què afirma que l'entrada de migrants a Ceuta "va estar guiada per gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà".
Marlaska ha enviat una carta a Pardo i aquest ha contestat negant la informació, mentre continuen apareixent més informes incompatibles amb la versió oficial. Segons fonts del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa que instrueix el procés penal va donar ordres de “no facilitar als seus superiors cap informació”. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l’equip investigador a donar accés als seus superiors a l’informe i que aquest no vincula l’allau migratòria al Marroc.
Al seu torn, Sánchez va deixar clar en una entrevista dilluns a la Cadena SER que hi ha hagut una bona coordinació amb Rabat per gestionar el retorn de les desenes de milers de persones que van entrar a la ciutat autònoma. De fet, el president espanyol ha assenyalat abans Rússia i Israel i la internacional ultradretana que no pas el règim alauita.