Feijóo culpa el Marroc de la «invasió» de Ceuta i reclama eleccions immediates

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha viatjat aquest dimecres fins a Ceuta, epicentre de la gran crisi -humanitària, social i política- de l'estiu a l'Estat. Acompanyat de Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma i company de sigles, Feijóo ha estat inequívoc: ha culpat el Marroc de la "invasió" del 30 de juliol, ha demanat que l'ambaixadora de la monarquia alauita sigui convocada pel Ministeri d'Exteriors, i ha garantit que Pedro Sánchez pagarà les "conseqüències judicials" de la crisi oberta des de fa un mes. També ha demanat al president del govern espanyol que convoqui eleccions de manera immediata perquè ja no és capaç, ha dit, de "garantir la seguretat" de l'estat espanyol.
"Vivas ha estat l'Estat en aquest últim mes", ha indicat Feijóo, que ha demanat "demostrar" que Ceuta "no està sola". "80.000 persones han mantingut dempeus la frontera d''Espanya i d'Europa, sense fer ni un pas enrere", ha remarcat el cap de files del PP, que ha ressaltat que a la ciutat autònoma és on ha d'estar qui vulgui ser el president del govern espanyol. Ha volgut traslladar el seu suport a la policia nacional espanyola i al CNI, que segons ell "sí que van complir les seves obligacions". "Qui el va incomplir va ser la Moncloa. Va tenir avisos reiterats els dies 27, 28 i 29 de juliol: ho sabien, i van menystenir tots els informes. Són responsables de les conseqüències i de la invasió", ha dit.
"Ens han mentit a la cara, des de Sánchez fins a tots i cadascun dels ministres. Prou d'assenyalar tothom sense apuntar als màxims responsables", ha determinat el president del PP, que s'ha preguntat com pot ser que el president del govern espanyol hagi "consentit" tot el que ha passat. "Estan més preocupats per protegir el Marroc. L'atac patit el 30 de juliol no va ser un moviment migratori espontani: va sortir del Marroc, va ser consentida pel Marroc, i que va ser coordinada pel Marroc. L'ambaixadora ha de ser convocada d'immediat i per anunciar-li mesures. I l'ambaixador d'Espanya al Marroc ha de ser cridat a consultes per avaluar les mesures més adequades", ha remarcat l'expresident gallec.
Les responsabilitats polítiques, diu, passen per admetre que Sánchez no pot "garantir la seguretat" a Espanya. "L'única sortida és convocar eleccions", ha indicat el president del PP, que ha promès que el PSOE "no sortirà impune", perquè "qui va deixar venuda Ceuta i Europa" ha d'assumir conseqüències judicials. "Espanya té un govern fallit, però no és un Estat fallit", ha insistit Feijóo, que ha demanat una participació massiva de la ciutadania en les concentracions convocades aquest dimecres arreu de la geografia espanyola. A banda de la resposta ciutadana, ha demanat que calen explicacions que puguin traslladar tant l'ambaixadora del Marroc com el representant de l'Estat al país nord-africà.
En les últimes hores s'ha produït un gir dels esdeveniments pel que fa a l'origen de l'arribada massiva de migrants: un informe de la Policia Nacional espanyola enviat a l'Audiència Nacional certifica que el Marroc hauria pogut tenir un paper en els fets de Ceuta. La publicació del document -avançat pel diari El Español- va motivar que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, enviés una carta al director de la Policia per tal que li expliqués els detalls de l'informe. Félix Bolaños, titular de Presidència i de Justícia, ha insistit en la idea que cal "màxima cautela" abans d'assenyalar el Marroc. En tot cas, ha volgut deixar clar que el govern espanyol no ha volgut "ocultar" cap tipus d'informació.
El cert, però, és que Sánchez va assegurar dilluns, en una entrevista a la Cadena SER, que no hi havia res que impliqués la monarquia alauita en els fets de Ceuta. També va elogiar la "cooperació" del Marroc, i va indicar que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) no havia emès cap informe concret sobre l'arribada massiva de migrants. El paper del CNI va provocar un enfrontament entre Marlaska i la ministra de Defensa, Margarita Robles, de qui depenen els serveis d'intel·ligència. Robles, que és l'única membre de l'executiu estatal que s'ha atrevit a assenyalar el Marroc, va defensar que el CNI havia proveït d'informació a la delegació del govern espanyol a Ceuta, que ho va negar.
"Si Ceuta naufraga, naufraga Espanya"
Vivas, encarregat d'arrencar l'acte amb Feijóo, ha cridat a la "unitat" a Ceuta, "resin com resin" els seus habitants. "Des de cada racó d'Espanya, el crit d'ànim és molt necessari per continuar en una lluita que no està sent fàcil. La sobirania i la integritat territorial d'Espanya no es poden trossejar. Si Ceuta naufraga, naufraga Espanya", ha destacat el president de la ciutat autònoma, que ha parlat obertament d'una "invasió". "Confio que quan Feijóo sigui president, Ceuta sigui una de les seves prioritats", ha indicat Vivas, que també ha volgut fer una apologia de la "convivència". Ha volgut posar de manifest, també, que és la tercera vegada que el líder del PP visita la ciutat en l'últim mes.