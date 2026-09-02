Marlaska demana explicacions a la policia sobre un informe que apunta a la implicació del Marroc en la crisi a Ceuta

Fernando Grande Marlaska ha enviat una carta al director general de la policia espanyola, Francisco Pardo Piqueras, per demanar-li explicacions sobre un informe que assegura que l'entrada de migrants a Ceuta "va estar guiada per gendarmes marroquins a les ordres d'agents de paisà", tal com ha informat El Español aquest dilluns, que afegeix que el cos ha posat el document a disposició de la jutgessa de l'Audiència Nacional. El ministre d'Interior pregunta si la informació és certa i exigeix que, en cas afirmatiu, se li remeti l'informe de manera immediata.
Marlaska, de qui depenen els cossos de seguretat de l'Estat, lamenta no haver rebut aquesta informació "absolutament essencial" i subratlla que la necessita per exercir les seves responsabilitats. "El govern -espanyol- necessita l'informe per poder adoptar les decisions oportunes en exercici de la defensa de l'Estat", escriu el ministre.
La SER, que ha tingut accés a la missiva, publica que fonts policials asseguren que l'informe va passar per molt poques mans i ni tan sols el director adjunt operatiu (DAO) de la policia va ser informat de la seva existència. Així, la magistrada María Tardón ha rebut l'informe sense el coneixement del govern espanyol i Marlaska ha reaccionat de manera negativa a la informació i ha demanat una actualització de la situació "tan aviat com sigui possible".
Sánchez defensa el paper del Marroc en la crisi a Ceuta
Tot plegat, l'endemà que Pedro Sánchez hagi descartat la participació del Marroc en l'arribada massiva de migrants a Ceuta -fa un mes hi van aparèixer almenys 70.000 migrants de manera inesperada, 5.000 dels quals encara són als carrers de la ciutat autònoma, amb la complexitat corresponent- i n'hagi destacat la seva "cooperació" des que va arrencar la crisi. En una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, el president espanyol va indicar que la cooperació va ser "instantània" i fonamental per dur a terme el retorn de bona part dels nouvinguts als països d'origen.
En aquest sentit, el líder del PSOE va apuntar que la "internacional d'ultradreta" ha estat al darrere de la crisi a Ceuta, i es va voler defensar del fet d'haver anat de vacances aquest estiu malgrat la situació a la ciutat autònoma. "He treballat, però també he descansat", va insistir. "Aquest és un dret que també tenen els polítics, tot i que un president està connectat 24 hores al dia i set dies a la setmana", va manifestar Sánchez. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha estat especialment crític amb la gestió que s'ha fet de Ceuta, i el PP es personarà en la causa que hi ha oberta a l'Audiència Nacional per aquesta qüestió.