El govern espanyol s'afanya a negar tensions amb Felip VI: «La relació és bona»

La Moncloa ha negat tota tensió amb la Zarzuela entorn la possible visita del rei a Ceuta. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha rebutjat que la referència de Pedro Sánchez a la SER als vint anys que fa de l’anterior visita fos cap crítica a la monarquia. “No només no vetem la visita del rei, sinó que volem que aquesta visita es produeixi”, ha dit la portaveu. Davant la insistència de preguntes sobre el tema en la roda de premsa després del consell de ministres, Elma Saiz ha insistit en què la relació entre el govern espanyol i la Corona “és bona”.
L'executiu ha assegurat aquest dimarts que té “evidència” que la internacional ultra, Israel i Rússia han amplificat la crisi de Centa i ha esmentat a “informes interns” del ministeri d’Exteriors i la Comissió Europea com a fonts, recordant que Brussel·les va assenyalar Rússia recentment. L’executiu ha descartat que el Marroc estigui al darrera de la crisi: “Nosaltres parlem d’evidències i no n’hi ha cap”, ha dit la ministra portaveu, que ha comparegut després del consell de ministres amb el vicepresident i ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, i Ángel Víctor Torres, de Política Territorial.
Elma Saiz ha assenyalat també al Partit Popular com a responsable d’amplificar tots els rumors i la desinformació que corren sobre la situació a Ceuta. La ministra portaveu ha estat molt directa quan ha dit: “Ha deixat de ser un partit d’Estat i alimenta la desinformació”. Saiz ha reclamat que el PP ha de triar entre estar al costat dels valors fundacionals de la UE o contribuir a ampliar la desinformació.
Cuerpo ha donat detalls sobre el paquet de mesures econòmiques per a Ceuta aprovat avui com a resposta a la crisi que va esclatar el 30 de juliol. Les ajudes suposen la mobilització de 309 milions d’euros per aquest any, estructurats per reforçar els serveis essencials, la seguretat, l’acollida (amb 218 milions) i el suport a empreses i treballadors. Cuerpo ha subratllat que l’ajuda a les empreses és de 80 milions, que suposa el 4% del PIB ceutí.
Torres: "Més de 1.600 menors filiats"
Torres ha recordat que més del 90% de les persones que van creuar la frontera han estat retornats al Marroc. Ha assegurat que s’han habilitat 4.400 places més per a nous espais d’ubicació de les persones arribades. Aquests espais són majoritàriament parcel·les properes a l’aeroport, allunyades del casc urbà. Ha tornat a fer una crida a evitar la violència i ha demanat als mitjans que contribueixin a no empitjorar el clima a Ceuta. Aquest migdia, hi havia 1.612 menors filiats a Ceuta, xifra que s’incrementarà en els propers dies.
És el segon consell de ministres després de vacances i Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa davant una crisi migratòria que va agafar l’executiu espanyol amb el pas canviat. Milers de marroquins resten pendents de ser retornats al seu país o distribuïts per diverses comunitats de l’Estat.
Sánchez compareixerà aquest dijous al Congrés per donar explicacions sobre la crisi. Dilluns, en una entrevista a la SER, va negar que el Marroc estigués al darrera de l’allau migratori i va apuntar cap a Rússia, Israel i la xarxa internacional d’extrema dreta que pretén desestabilitzar la Unió Europea.