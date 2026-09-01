ERC pressiona pel finançament mentre Sánchez busca el desllorigador de Ceuta

Les vacances no han permès a Pedro Sánchez superar la fragilitat del seu govern, agreujada per una crisi a Ceuta que s'enquista. Mentre esgota els últims mesos de la legislatura -les eleccions seran, a tot estirar, al juliol, però es valoren altres dates-, a Catalunya tothom és conscient que hi ha molts acords pendents que necessiten un govern amic a la Moncloa. ERC, artífex d'alguns dels pactes més importants del mandat, posa pressió perquè es compleixin, i situa la responsabilitat en els governs espanyols i català. Sánchez no aconsegueix apagar l'incendi de Ceuta en una setmana que té una altra cita al calendari que tampoc serà un camí de roses. La reunió de divendres del Consell de Política Fiscal i Financera servirà per avalar la reforma del model de finançament i ERC urgeix totes les parts per facilitar-ne la tramitació al Congrés, on no té garantits els vots necessaris. El temps s'esgota.
"ERC ha fet tot el que està al seu abast, hem posat un acord sobre la taula després de 14 anys de model caducat per resoldre allò que no fan el PP i el PSOE. Ara està en mans dels que han de prendre la decisió", indicava Junqueras en l'arrencada del curs polític. Després d'haver facilitar els pressupostos de Salvador Illa, que donen oxigen al president per esgotar la legislatura, els republicans no volen que el Govern es relaxi, conscients que hi ha molts acords pendents de complir. El finançament -que el Govern prioritza per damunt d'altres pactes que s'han signat els últims mesos i anys- n'és un, potser el més rellevant, però Junqueras ha insistit també en la condonació del FLA -que tirarà endavant-, la creació del consorci d'inversions o la governança catalana del Consorci de la Zona Franca.
La primera prova, però, és el finançament. El govern espanyol va optar, abans de les vacances, per cedir a les pressions del PP i ajornar-ne el debat amb les autonomies fins al setembre. Les crisis a la Moncloa s'encadenen, i el moment escollit per al Consell de Política Fiscal s'encavalca ara amb la gestió de la crisi migratòria a Ceuta, amb milers de migrants pendents de ser retornats al Marroc o bé distribuïts en diversos punts de l'Estat. En aquest context, i mentre la dreta i l'extrema dreta miren de capitalitzar el malestar i carregar contra la gestió socialista, els consellers d'Economia es reuniran divendres per discutir sobre la reforma del model. S'aprovarà, perquè el govern espanyol té la majoria, però el PP aprofitarà per denunciar les "cessions" de Sánchez a Catalunya.
Serà un pas més abans de portar la reforma al Congrés, on Junts haurà de decidir si permet la tramitació de la reforma i entra a negociar-ne millores o bé la bloqueja. El Govern fa setmanes que ha incrementat la pressió sobre els de Carles Puigdemont perquè no boicotegi la reforma, i s'obre a estudiar propostes de millora que puguin arribar, sempre fetes "des del realisme". També ERC demana responsabilitat a l'altre gran partit independentista. "Esperem que els governs i els partits estiguin a l'alçada i que no decebin les aspiracions legítimes de la societat", apuntava dilluns Junqueras. De moment, els juntaires aposten pel concert econòmic, que no té cap opció de prosperar.
Primer "examen" del Govern
A Palau són conscients que el nou curs començarà amb carpetes obertes, crisi per resoldre -la destitució de la número 2 d'Educació és una bona mostra de la situació en l'àmbit de l'ensenyament- i acords per complir. La prioritat quasi exclusiva en relació amb els acords signats és clara: lligar el nou model de finançament. Veient el panorama a Madrid, amb un Sánchez entre l'espasa i la paret per Ceuta, i que la legislatura espanyola -i qui sap si l'etapa socialista a la Moncloa- s'acaba, el Govern no vol desviar-se de l'objectiu i es focalitzarà a partir del setembre a remar perquè la reforma del model tiri endavant. A l'entorn d'Illa se situa el finançament com un "examen" i el cert és que l'èxit del mandat i de l'aliança Estat-Generalitat es llegirà, sobretot, per si el nou model es materialitza o no.
No hi ha hagut fissures entre els governs català i espanyol, tampoc pel que fa a l'incompliment -per ara- de la delegació de la gestió de l'IRPF, previst en els acords d'investidura entre el PSC i ERC. El Govern evita posar més pressió del compte a Sánchez i se centra a intentar aconseguir els vots de Junts. De moment, no ha transcendit cap contacte amb Puigdemont per intentar encarrilar la votació, però Illa no tindria inconvenient a reunir-se amb el líder de Junts, si fos necessari. Des de l'executiu també insisteixen que, si els juntaires volen millorar la proposta, el primer pas és facilitar-ne la tramitació al Congrés en les pròximes setmanes.
Molts acords; poc temps
Però el finançament no és l'únic compromís que ha assumit Sánchez. Sense anar més lluny, els pressupostos d'Illa porten vinculats una vintena d'acords que depenen de l'Estat, com ara la Línia Orbital Ferroviària o la gestió del litoral català, i que se sumen al traspàs de Rodalies, la presència de Catalunya en la governança de l'aeroport del Prat, o la competència dels Mossos en ports i aeroports. Són molts acords, alguns dels quals guardats en un calaix i d'altres que esperen el seu moment, mentre la pressió sobre Sánchez creix -el president corre el risc de quedar acorralat a Ceuta i fa temps que hi ha el rumor d'una imputació del PSOE- i el temps per complir amb Catalunya s'esgota.