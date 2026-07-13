Ofensiva de Junts per portar el concert econòmic al Congrés dels Diputats

Junts presentarà una esmena a la totalitat al nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i ERC que inclourà, segons ha determinat el portaveu de la formació, Josep Rius, el concert econòmic. Serà una manera, per tant, de portar al Congrés dels Diputats un sistema fora del règim comú, inspirat en els casos de Navarra i del País Basc, en el moment en què el model -que hauria de reportar 4.686 milions d'euros més a la Generalitat- aterri a la cambra baixa. Rius s'ha mostrat convençut que els diputats del PSC i d'ERC a Madrid haurien de fer costat al concert perquè, en la investidura de Salvador Illa, van pactar la recaptació de l'IRPF i la singularitat del sistema.
El portaveu de la formació que presideix Carles Puigdemont -pendent aquests dies de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia, que podria aplanar el terreny de cara a un hipotètic retorn a Catalunya, refredat pels dirigents del partit- ha qualificat de "cinisme lamentable" el fet que tant la consellera d'Economia, Alícia Romero, com el president dels republicans, Oriol Junqueras, demanin a Junts que facin costat al nou finançament. Segons Rius, el model suposa una actualització del "cafè per a tothom", no reconeix la ordinalitat i "no diu res sobre tributs i la recaptació de l'IRPF". Aquest compromís, de moment, no apareix al sistema.
Davant de tot plegat, el portaveu de Junts ha ressaltat que existeix una "oportunitat històrica" per tal d'aconseguir el concert davant la debilitat parlamentària de Pedro Sánchez. Es tracta d'un missatge que ja va verbalitzar la setmana passada i que lliga amb la voluntat del partit de pressionar ERC per tal que el debat giri al voltant de la singularitat del model, que és el que van defensar els republicans quan van validar la investidura d'Illa com a president de la Generalitat, ara fa dos anys. El finançament va centrar part de les converses entre Junts i el PSOE a Suïssa, perquè formava part de l'entesa per situar Sánchez a la Moncloa, però no es va acabar de concretar mai res.
Pel que a l'escenari estatal, Rius ha remarcat que Sánchez està centrat en trobar "excuses" per convocar eleccions a l'Estat i "culpabilitzar" l'oposició. Aquest dimarts es vota al Congrés el marc macroeconòmics dels nous pressupostos, que s'haurien de presentar després de les vacances d'estiu. Al llarg d'aquesta legislatura, el govern espanyol ha estat incapaç de presentar cap projecte de comptes: el 2024, per exemple, els va paralitzar davant la convocatòria electoral anticipada a Catalunya. El pla passa per presentar els pressupostos com a element fundacional del programa electoral de cara als comicis estatals, que no poden anar més enllà del 2027, abans o després de les municipals.