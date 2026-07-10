Les autonomies ja tenen el nou finançament sobre la taula: 4.686 milions més per a Catalunya

El Ministeri d'Hisenda ha remès aquest divendres a les comunitats autònomes un document amb el detall de la proposta de reforma del sistema de finançament que es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) de finals de juliol. Segons ha pogut saber l'ACN, el nou model preveu aportar 4.686 milions d'euros més l'any a Catalunya en un context en què s'incrementen els recursos per a tots els territoris de l'anomenat règim comú. A més, es proposa incrementar "l'autonomia i la corresponsabilitat fiscal" de la Generalitat mitjançant l'augment de la cessió d'impostos com l'IRPF o l'IVA. El govern espanyol afegeix que Catalunya també es beneficiarà del nou criteri de l'IVA de les pimes i del nou fons climàtic.
Des del departament que dirigeix Arcadi España ressalten que el nou model suposarà més recursos per a totes les comunitats autònomes "sense excepció", incrementarà la solidaritat interterritorial, reforçarà l'autonomia fiscal, blindarà l'estat del benestar i "reduirà les diferències actuals en el finançament per habitant ajustat". El document remès, agreguen, explica amb detall la proposta inicial que ja es va presentar a les comunitats autònomes el mes de gener passat, però hi ha marge per negociar.
Les xifres que presenta el model, que inclou nous mecanismes de càlcul de criteris com el de població ajustada, indiquen que, si entra en vigor el 2027, les comunitats autònomes rebran l'any vinent 20.975 milions d'euros més que amb el model actual. Segons les estimacions realitzades, el nou sistema de finançament aportaria a totes les comunitats -menys Navarra i el País Basc- prop de 224.500 milions d'euros.
Missatge del Govern a Junts i PP
La consellera d’Economia i Finances, Alicia Romero, assegura que Catalunya "no pot renunciar" al nou model de finançament. En una atenció als mitjans des de Lleida, la titular d’Economia ha instat als grups com Junts i el PP que permetin la tramitació parlamentària del nou sistema i ha assegurat que en els mesos de debat es poden incorporar "les esmenes oportunes" per modificar-lo. Romero ha insistit que el nou sistema és "molt més just i igualitari" i millora els recursos per a les comunitats autònomes amb 21.000 milions d’euros.