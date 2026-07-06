Junts crida a aprofitar l'«oportunitat històrica» de tenir el concert econòmic

Feia setmanes que Junts no res referia al nou model de finançament, presentat públicament al gener després de l'acord entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez però que encara no ha aterrat al Congrés dels Diputats. Una interpel·lació directa del president Salvador Illa -en una entrevista a RAC1 ha obert la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont per abordar el disseny del sistema, que hauria d'aportar més recursos a Catalunya- ha fet que la formació independentista n'hagi tornat a parlar. El missatge ha estat clar: cal aprofitar "l'oportunitat històrica" que hi ha a Madrid per tal de disposar d'un model que sigui "equivalent" al del concert econòmic que tenen el País Basc i Navarra.
"Emplacem el PSC i ERC a pactar un model que sigui equivalent al concert. Tenim una oportunitat històrica de sumar els diputats dels tres partits, que són imprescindibles per pactar un model nou i no perpetuar el cafè per a tothom", ha assenyalat aquest dilluns Josep Rius, portaveu de Junts, després de la reunió de la permanent del partit. Segons Rius, els detalls que es coneixen fins ara del sistema pactat entre Sánchez i ERC -hauria de garantir 4.700 milions més d'euros per a Catalunya, tot i no sortir del règim comú- no són suficients per sortir del que el partit de Puigdemont continua definint com a "cafè per a tothom". Tampoc s'ha concretat la gestió de l'IRPF, com s'havia pactat.
Illa ha definit el finançament, en l'entrevista a RAC1, com un "un objectiu polític de primer ordre": "Espero que tots els partits catalans hi votin a favor, especialment em refereixo a Junts". El president ha recordat que el nou model aporta més recursos per a totes les autonomies, també aquelles governades pel PP, com Andalusia, Múrcia o el País Valencià. "La proposta és viable, acordada amb el govern d'Espanya", ha afirmat, i ha demanat que "no hi hagi dubtes" a Catalunya sobre això. Ha parlat Illa amb Puigdemont per intentar desencallar els vots de Junts? "Tenim les nostres vies de diàleg, però mantinc la discreció; parlaré amb qui hagi de parlar", ha remarcat.
En tot cas, ha dit que hi ha una majoria a favor que dona resposta als problemes i no perjudica a ningú. "Hi ha 20.000 milions d'euros que passaran a estar a disposició de les autonomies", ha afirmat. Ha tret pit del fet que no és un debat còmode, tampoc pel PSOE, però s'ha fet. Es pot millorar el model, tenint en compte que no resol el dèficit fiscal crònic de 21.000 milions d'euros? Illa ha dit que no hi ha hagut solucions sobre això i que el procés independentista no ha estat "una solució concreta i tangible". Rius, a banda de lamentar que el nou model de finançament no resol la xifra de diners que surten però no tornen a Catalunya, ha posat l'accent en el dèficit d'inversions.