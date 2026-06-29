Alícia Romero i el secretari d'Estat d'Hisenda es reuneixen per analitzar el nou model de finançament

Els governs espanyol i català es reuneixen aquest dimarts a la tarda a porta tancada per analitzar el nou model de finançament, segons han detallat fonts del Departament d'Economia. A la trobada hi assistiran la consellera d'Economia, Alícia Romero i el secretari general, Juli Fernández, per part catalana, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, la secretària general, Mónica García, i la subdirectora d'Estudis Financers Autonòmics, Lia Torrente. Les dues parts estan força alineades amb la proposta de model plantejada pel govern espanyol, que vol presentar-la en reunions bilaterals amb les comunitats autònomes abans de convocar el Consell de Política Fiscal i Financera. La previsió del Ministeri d'Hisenda és portar a votació la reforma aquest any i que entri en vigor l'any 2027, però Pedro Sánchez no té garantida la majoria al Congrés.
El nou ministre d'Hisenda, Arcadi España, ha tingut un perfil baix des que va agafar el relleu de la ministra María Jesús Montero. La primera batalla la tindrà quan convoqui el Consell de Política Fiscal per detallar als governs autonòmics les reformes legals necessàries per al nou model. Com en la primera trobada, en què Montero va presentar el nou sistema, es preveu un autèntic "Vietnam" protagonitzat pels governs del PP, que acusen Sánchez de beneficiar Catalunya i els independentistes malgrat que la nova proposta posa 21.000 milions d'euros sobre la taula i no perjudica cap territori. En aquesta nova reunió -un tràmit, perquè l'òrgan és consultiu i el govern espanyol hi té majoria absoluta- s'hauria de detallar l'arquitectura legal del nou model, és a dir, les reformes legals que haurà d'aprovar al Congrés.
L'únic posicionament rellevant que ha fet el nou ministre sobre el model de finançament ha estat per refredar les expectatives catalanes sobre la recaptació de l'IRPF. España es va referir a l'acord de la comissió bilateral del juliol de 2025, que diu que el govern espanyol farà "les reformes legals necessàries" perquè la Generalitat pugui tenir més presència en la gestió dels impostos. ERC, el tercer actor en aquesta negociació, no veu malament l'acord, però el problema és que fins ara no s'ha plantejat cap reforma legal que permeti a les autonomies tenir més paper en la gestió tributària. L'acord de la bilateral, de moment, no s'està complint, perquè no hi ha hagut cap reforma legal i ni tan sols el Ministeri d'Hisenda ha concretat quines són les lleis que caldria tocar per cedir més capacitat de decisió a les autonomies.
L'acord de pressupostos entre el PSC i ERC, signat fa unes setmanes, referma el compromís de les dues parts amb la reforma del model i el desig que durant el segon semestre de 2026 es tramitin i aprovin les iniciatives legislatives necessàries perquè el nou model sigui una realitat. També treballar conjuntament perquè les lleis que s'acabin aprovant al Congrés incorporin la delegació de competències en la recaptació de l'IRPF. Una recaptació, en tot cas, que no arribaria fins al 2029, perquè prèviament cal muscular l'Agència Tributària de Catalunya.
El finançament es pot veure com una negociació amb diverses carpetes. Ara s'ha tancat la primera: la proposta de reforma general del model, a l'espera que s'aprovi al Congrés. Falta discutir com es pagaran les competències no homogènies -és a dir, aquelles despeses que només té Catalunya-, i la capacitat normativa i de gestió sobre els impostos. "Quan ho tinguem tot, podrem parlar d'un finançament singular", deia la consellera Romero en una entrevista a Nació de principis d'any. De moment, reunió bilateral per presentar la proposta, a l'espera de la reunió amb la resta d'autonomies i de la prova de foc al Congrés.