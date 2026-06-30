La Generalitat creua els dits perquè la fragilitat de Sánchez no entorpeixi la reforma del finançament

Els governs espanyol i català tenen sobre la taula una bateria d'acords importants que depenen en bona part de la voluntat política de Pedro Sánchez i, sobretot, de la continuïtat de la legislatura. Mentre el president del govern espanyol mira de passar pàgina de la corrupció, amb nous anuncis en matèria d'habitatge o més diners per a la dependència, la pressió política i judicial cap al PSOE no cessa, i creixen els rumors d'un possible avançament electoral a principis de l'any vinent si el Congrés tomba finalment els pressupostos, l'escenari més previsible a hores d'ara. "Continuarem governant", deia Sánchez el cap de setmana per animar les files socialistes.
Després del breu cicle electoral que va culminar amb la derrota socialista a Andalusia, i mentre els jutges continuen assetjant l'entorn del president, els compromisos amb Catalunya avancen amb dificultats, però el Govern no expressa cap mena de preocupació ni preveu alterar els calendaris per accelerar algunes de les mesures estrella de la legislatura, com ara el finançament. "L'horitzó del Govern, compartit amb Sánchez, és el de completar la legislatura i continuem treballant amb el mateix marc temporal", assenyalava aquest dimarts la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Hi ha temps, a parer del Govern, fins l'estiu de l'any vinent.
"Cal continuar les diferents tramitacions tal com està previst, abans que acabi la legislatura", ha defensat Paneque. En el cas del finançament, els acords fixen que es porti a votació al Congrés abans d'acabar el 2026 per tal que, si Sánchez aconsegueix articular de nou la majoria de la investidura, pugui entrar en vigor l'any 2027. Pel camí, el president espanyol s'ha compromès a presentar pressupostos -el consell de ministres ja ha definit el quadre macroeconòmic, primer pas abans de fixar el sostre de despesa i concretar els comptes-, però res fa pensar que tingui prou suports per tirar-los endavant. L'oposició veu els moviments de Sánchez com el primer acte de campanya.
El detall, abans de l'estiu
Els calendaris, doncs, són incerts i els acords necessiten temps i majories. Aquesta tarda s'ha fet un pas més per intentar avançar en la reforma del model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, han mantingut una reunió de treball a porta tancada per parlar del nou sistema. L'acord està tancat de fa temps, i el Govern ha refermat davant d'Hisenda el compromís amb la reforma. La trobada s'emmarca en la ronda de contactes que farà el Ministeri d'Hisenda amb les autonomies, per traslladar-los de manera bilateral la proposta i resoldre dubtes.
Abans de l'estiu es farà el Consell de Política Fiscal i Financera per concretar les reformes legals per al nou model, com ha explicat el ministre Arcadi España aquest dimarts al Senat. Serà el pas previ per aprovar la proposta en un consell de ministres i enviar-ho al Congrés. De moment, Sánchez no té garantida la majoria per tirar-ho endavant, perquè Junts es decanta pel "no" perquè considera insuficient la proposta. Conscient d'això, España ha recordat que la proposta no està "tancada" i que hi ha marge per al diàleg i el consens, amb les autonomies i amb els grups parlamentaris que li hauran de donar suport.
Acords pendents i poc temps
Hi ha més acords pendents, poc temps, molta pressió i urgències electorals que hi haurà a Ferraz. Al traspàs de Rodalies, que es va desplegant poc a poc a l'espera que es materialitzi, per exemple, el traspàs de l'R1, s'hi suma donar a la Generalitat més paper en la governança dels principals aeroports del país. De moment s'ha acordat crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya per centralitzar les competències catalanes, però els acords amb el PSC i ERC també preveuen crear espais bilaterals amb Aena i el Ministeri de Transports per decidir sobre les infraestructures aeroportuàries, i això encara no s'ha concretat.
Mentre el Govern espera també que Sánchez tingui temps de desplegar el pla d'habitatge -prioritat compartida de la legislatura-, l'oficialitat del català a Europa pactada amb Junts ha quedat enterrada quan aviat farà tres anys que es va començar a treballar. El temps de Sánchez s'esgota -la carambola per repetir a la Moncloa després de les eleccions és possible, però extremadament difícil- però la confiança del Govern amb el president espanyol continua intacta. També pel que fa al compliment dels compromisos en els mesos que queden de legislatura. A Palau creuen els dits perquè la fragilitat no impedeixi a Salvador Illa honorar, com diu habitualment el president, els acords subscrits.