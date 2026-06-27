Sánchez, davant del PSOE: «Netejarem el que calgui i continuarem governant»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reiterat aquest dissabte en el Comitè Federal del PSOE que el seu partit no s'ha finançat il·legalment i ha defensat les mesures anticorrupció que ha implantat en el partit des de fa un any. "Netejarem el que haguem de netejar com ja estem fent", ha afegit i ha insistit que "continuarem governant".
Sánchez ha dit que han patit "un cas de corrupció" que afecta l' "antiga Secretaria d'Organització" liderada primer per José Luis Ábalos i després per Santos Cerdán: el primer, condemnat a 24 anys de presó, i el segon, investigat en diverses causes. Sense citar-los, ha parlat de "persones concretes" que es van aprofitar de les seves posicions de responsabilitat per a "beneficis personals".
En aquest sentit ha reiterat que desconeixia aquestes pràctiques perquè, d'haver-les conegut, mai no les hagués tolerat. "I amb la mateixa rotunditat també afirmo un cop més davant de vosaltres que la nostra organització no s'ha finançat irregularment", i "per tant actuem amb la màxima diligència i expulsem els implicats", ha dit. En la mateixa línia ha reivindicat el paquet de mesures internes que ha aplicat des de fa un any, la renovació de la direcció del partit, i la col·laboració amb la Justícia facilitant informació per investigar els casos de corrupció.
Dins del PSOE, ha subratllat, el Comitè Federal de juliol de 2025 va proposar 13 reformes que han estat "completades" en menys d'un any, la qual cosa ha fet que el PSOE millori el seu registre en el Consell de la Transparència i sigui el partit que millor puntuació amb "83,1 punts" en el seu índex de transparència.
El president del govern espanyol també ha demanat al PSOE que davant el “discurs apocalíptic” del PP, afronti amb “coratge i determinació” el final de la legislatura amb l’objectiu de portar el govern progressista fins el “2031”. En un Comitè Federal marcat pels casos de corrupció que afecten el partit, Sánchez ha defensat l’actuació “contundent” de la formació i ha assegurat que l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero donarà “totes les explicacions precises”. També ha defensat la innocència de la seva dona i el seu germà , perseguits, ha dit, per formar part del seu entorn. “Ens han volgut trencar, però aquest partit mai tirarà la tovallola”, ha dit.
Retreu a Junts que voti amb PP i Vox perquè plegui
El president espanyol ha retret a Junts que voti de la mà del PP i de Vox per demanar-li la dimissió. Aquest dijous el grup de Míriam Nogueras va donar suport a dos punts d’una moció -sense contingut jurídic- del PP que reclamava al president del govern espanyol que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió, o en tot cas que se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés. Durant el seu discurs davant el Comitè Federal del PSOE, Sánchez ha estat cintundent: “Les voltes que fa la vida. Veure el PP i Vox votar amb el partit de Puigdemont, provar de fer-nos fora del govern. Amb la que van muntar amb l’amnistia i ara resulta que estan d’acord”, ha dit Sánchez.