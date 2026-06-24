Junts recepta a Sánchez que faci un Mas i s'obre a votar un nou president del PSOE

Un nou govern progressista sense Pedro Sánchez. Aquesta ha estat la proposta de Junts per mirar de superar la situació de bloqueig i reactivar la majoria de la investidura. La portaveu del partit independentista, Míriam Nogueras, ha dit que la situació és "insostenible" pels incompliments de Sánchez, la incapacitat de mantenir la majoria que el va portar a li els casos de corrupció, i com que ha dit que "no convocarà eleccions", ha plantejat com a alternativa que Sánchez "s'aparti i permeti al Parlament posar algú que tingui capacitat de complir". És, en certa manera, el que va fer Artur Mas l'any 2025 en favor de Carles Puigdemont per poder activar la legislatura que va permetre el referèndum. O el que ha fet fa pocs dies el primer ministre britànic, Keir Starmer.
El PSOE ha rebutjat la proposta. Fonts de Ferraz han afirmat que el plantejament "no és útil" i que Sánchez "té motius sobrats per continuar". Si la formació de Carles Puigdemont vol un canvi de govern, afegeixen aquestes fonts, té al seu abast donar suport a la moció de censura que vol plantejar Alberto Núñez Feijóo. En la rèplica, Sánchez ha celebrat que el PP parli amb Junts per a una moció de censura, perquè demostra l'èxit de la "normalització". "Si volen presentar una moció de censura amb PP o Vox facin-ho, però no busquin subterfugis", ha dit.
La mateixa Nogueras ha admès que és una proposta "agosarada", deixant intuir que d'entrada serà un "no", però ha avisat que més aviat que tard seran els seus aliats els que demanaran a Sánchez que faci aquest moviment. Com ha passat amb altres propostes de Junts, la dirigent independentista ha anticipat que, més endavant, aquesta proposta guanyarà força i la defensarà més gent, com ha passat amb la moció de confiança, la dimissió o la convocatòria d'eleccions. En tot cas, els juntaires s'han obert a investir un altre candidat del PSOE perquè la resta de la legislatura tingui sentit i superar el bloqueig. I sobretot, per poder tornar a Catalunya "amb la feina feta" i el acords complerts.
Nogueras ha dit que la corrupció és “una ferida” i ha assegurat que la corrupció de l'Estat “és conseqüència natural d'un model que posa la unitat d'Espanya per damunt de la democràcia, la justícia i els drets fonamentals de les persones i les nacions”. La dirigent independentista ha dit que el PSOE “ha perdut la majoria parlamentària” perquè ha incomplert els acords, però ha reivindicat la manera de fer de Junts. “Mai abans havíem condicionat tant Madrid, hem aguantat la posició, hem resistit”, ha afirmat, i ha dit que el “bloc d'esquerres ha fracassat”. “Sostenen l'establishment i el règim, el blanquegen i el maquillen”, ha reblat.
En aquest sentit, Nogueras ha preguntat si la corrupció d'una Moncloa d'esquerres és “menys greu” que una Moncloa de dretes. “Si consideren que no, tot això només està servint per enfortir l'extrema dreta”, ha avisat, o ha acusat l'esquerra no ser incapaç de frenar-ne el creixement en aquests anys de govern. La dirigent de Junts, en tot cas, ha responsabilitat Sánchez i els seus incompliments de l'ascens de Vox, i ha avisat que els independentistes “volen acabar la feina”, no pas continuar al Congrés per escalfar l'escó.
ERC demana més garanties a Sánchez: "Té la casa neta?"
ERC, per la seva banda, ha demanat més garanties a Sánchez i que deixi clar que ni ell ni el PSOE han robat o s'han finançat il·legalment. "Té la casa neta?" s'ha preguntat el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, que ha demanat al president espanyol que deixi de jugar a l'"i tu més" o el "jo no sabia res" perquè és una estratègia que no té recorregut. “Han robat?”, li ha preguntat, i ha recordat que Ábalos era el número dos del partit i l'acaben de condemnar a 24 anys de presó per una trama de corrupció “inequívoca”. “Jo vaig negociar amb Ábalos i la seva paraula era la paraula de Sánchez, per tant no m'expliquin històries”, ha advertit.
"Aznar, González, Rajoy, Feijóo o Ayuso són pitjors, sí, però i qué? Nosaltres som una altra cosa; la dreta té interessos, nosaltres principis”, ha dit. Rufián ha admès que hi ha una part de l'Estat que “té ganes” al PSOE i al govern espanyol, perquè ha pactat amb independentistes catalans i bascos. “Això, l'Espanya fosca, no ho oblidarà mai”, ha dit. I malgrat admetre que la justícia “no és igual per a tothom” i “van amb el calendari a la mà”, ha dit que això no és nou. “Hi ha una Espanya fosca que ha governat tota la vida i que vostès han contribuït a tapar, i fins que no els han tocat la cara no ho han començat a dir”, ha constatat.
Sánchez li ha respost que ell no fa servir l'"i tu més", sinó que posa sobre la taula qui respon "de manera contundent" davant la corrupció i qui té "connivència" amb els casos que l'afecten. "Feijóo ha tolerat i tolera la corrupció dels seus, i per això està on està", ha dit. En la rèplica, el president ha dit que "comparteix el diagnòstic de la situació". "Les il·legalitats d'Ábalos són particularment doloroses perquè he compartit camí política amb ell", ha dit. Ara bé, ha dit que les esquerres "no son perfectes o infal·libles", i ha dit que la clau no és "no cometre errors" sinó actuar "amb contundència i exemplaritat" quan passen.
El president ha preguntat a Rufián en nom de qui parla quan diu que "així no val la pena seguir". "Parla en nom seu o dels seus votants?", ha demanat, i ha tret algunes dades que mostren que els votants d'ERC volen que el govern de coalició segueixi. "Governar no és resistir, però tampoc desistir o rendir-se per poder envoltar-se de superioritat moral", ha reblat, i li ha recordat al líder d'ERC que "millorar la vida de la gent no es fa des de l'oposició o des de Twitter, sinó governant".
Bildu demana passar a l'ofensiva i el PNB, no atrinxerar-se
Des d'EH Bildu han advertit que "no tot és lawfare ni tot és corrupció", però ha avisat que les causes que estan sortint haurien de "preocupar" qualsevol dirigent polític. "Serem molt exigents amb qualsevol indici de corrupció", ha advertit Mertxe Aizpurua, que ha reclamat al PSOE que sigui "el doble de contundent" que la dreta. En aquest sentit, ha preguntat a Sánchez si creu que algun jutge l'imputarà i l'ha instat a investigar les filtracions que arriben a organitzacions d'ultradreta. La dirigent abertzale ha rebutjat l'avançament electoral que demana el PP i ha demanat al president espanyol que "reverteixi la paràlisi" i passi a l'ofensiva contra "l'operació" de la dreta i l'extrema dreta.
Per la seva banda, el PNB ha lamentat les "acusacions creuades" del PSOE i el PP, que donen ales a Vox, i ha reclamat a Sánchez que no "s'atrinxeri". "La guerra de bàndols té un recorregut molt cort en un govern atrinxerat", ha avisat Maribel Vaquero. La portaveu nacionalista ha admès que hi ha causes que fan mala espina, però també d'altres que s'han d'esclarir. Sobre els pressupostos, ha demanat que els presenti, però ha posat en dubte que tinguin viabilitat al Congrés i ha insinuat que es poden convertir "en el primer acte de campanya". De tota manera, Vaquero no ha demanat que es convoquin eleccions, com sí que havien dit fa unes setmanes.
Podem demana eleccions
La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha retret a Sánchez, que tingui "por" a convocar eleccions i ha avisat que PP i Vox "sumen vots cada minut que passa". "El seu cicle ha acabat", ha insistit Belarra, que ha dit que "no només és important la capacitat de resistència", sinó la "responsabilitat i l'ètica". Belarra ha subratllat que el PSOE va "de decepció en decepció", i ha demanat al president del govern espanyol "honestedat" sobre "si sabia i va tapar" els casos de corrupció. També ha augurat que la iniciativa de Sánchez de tramitar pressupostos per al 2027 serà una estratègia per, quan no s'aprovin en no tenir prou suports, convocar eleccions. "Ha convocat eleccions de facto", ha dit, tot remarcant que per a Podem el govern espanyol ha estat una "profunda decepció política i personal".