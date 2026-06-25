El Congrés reclama a Sánchez una qüestió de confiança amb els vots del PP, Vox i Junts

El ple del Congrés ha aprovat aquest dijous per 178 a favor (PP, Vox, UPN i Junts) i 171 en contra (PSOE, Sumar, ERC, PNB; Bildu, Podem i BNG) una moció PP que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a “assumir responsabilitats en forma de dimissió” o en tot cas, sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 -i que va acabar retirant- per obtenir el suport dels set diputats de Míriam Nogueras. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueras han recordat que “els motius pels què el PP presenta la moció no són els mateixos” que els seus.
Les mocions són declaracions de contingut polític, però no tenen efectes legals, i Sánchez no se sotmetrà a una qüestió de confiança. Durant el debat de la iniciativa d’aquest dimecres, el diputat del PP Jaime de Olano va justificar la necessitat d’una qüestió de confiança per l’existència d’una “organització criminal sanchista dins del govern i les institucions”. El diputat de Vox Jacobo González-Robatto va advertir els socis que per moltes “cessions” que faci Sánchez “ballar amb el diable sempre acaba malament”, i acabaran pagant una “factura històrica”.
Per contra, la diputada d’ERC Teresa Jordà va acusar el PP de pretendre “donar lliçons contra la corrupció” quan arrossega “una llarga llista” de casos i condemnes. “Nosaltres no participarem d’aquest teatre”, ha dit Jordà, que ha afirmat els interessos dels ciutadans “no passen per blanquejar-ne uns ni per aplaudir els altres”. El diputat de Sumar Nahuel González López també va afirmar que el PP “no pot donar lliçons d’honestedat”. “Els que es manifesten amb delinqüents condemnats només pretenen utilitzar la corrupció com a arma llancívola”, va dir.
El PSOE repta Feijóo a presentar una moció de censura
La diputada del PSOE Maria Carmen Castilla Álvarez ha ironitzat sobre les peticions del PP i de Vox perquè se celebrin mocions de confiança i eleccions, però cap “moció de censura”. “No la presenta per covardia”, ha afirmat la diputada.
La moció aprovada és l'evolució d'una proposta anterior del PP que la Mesa del Congrés va vetar la setmana passada. El dimarts 16 de juny, el PP i Junts van registrar cadascun una esmena a una moció d'interpel·lació dels populars al vicepresident primer del govern, Carlos Cuerpo, que instava Sánchez a dissoldre les Corts i convocar eleccions generals anticipades.
La mesa, on el PSOE i Sumar tenen majoria, va vetar les dues iniciatives al·legant que pivotaven al voltant d'una prerrogativa exclusiva del cap de l'executiu: dissoldre les Corts. Divendres passat, el PP va registrar una nova moció que, planteja que, en el cas que Sánchez opti per no convocar eleccions, la cambra l'insti a "considerar l'oportunitat de plantejar una qüestió de confiança, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica, de la present iniciativa".
Antecedent: la iniciativa de Junts del 2024
El PP ha buscat explícitament el suport de Junts per poder aprovar el text. De fet, els populars han utilitzat el precedent d’una iniciativa de Junts de principis del 2025 que reclamava una qüestió de confiança. En aquella ocasió, la Mesa va permetre la tramitació de la petició, però finalment Junts la va retirar a proposta del mediador internacional present a les reunions a Suïssa amb el PSOE, per "donar aire" a la negociació. De fet, el text que el Congrés ha aprovat avui recull exactament aquesta mateixa redacció diluïda que el PSOE va imposar a Junts fa més d'un any.