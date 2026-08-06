Homenatge a Josep Sunyol en el 90è aniversari del seu afusellament

La Comissió per la Dignitat ha commemorat aquest dijous a Guadarrama el 90è aniversari de l'afusellament de Josep Sunyol amb una ofrena d'una corona de llorer davant l'estela situada al lloc on va ser executat el 6 d'agost de 1936. L'acte, encapçalat pels membres de la comissió Toni Strubell, Pilar Rebaque i Josep Cruanyes, ha reivindicat la figura de Sunyol com a diputat republicà, president del Barça i defensor dels drets nacionals. Alhora, ha demanat mantenir viva la seva memòria i continuar la recerca de les seves restes, encara desaparegudes. També hi han assistit la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort i l'artista Nan Valentí, que ha representat un fragment de l'obra "Més que un club. El feixisme contra el Barça".
Sunyol va ser afusellat a Guadarrama el 6 d’agost de 1936 quan es dirigia al front per donar suport als soldats republicans. Diputat a les Corts de la República, president del Barça i de l’Automòbil Club de Catalunya, viatjava acompanyat del periodista Pere Ventura Virgili, del diari La Rambla, propietat de Sunyol, el xofer i un soldat d’escorta. El vehicle, que duia una bandera catalana, va entrar per error al territori controlat pels feixistes, on van ser detinguts i afusellats. Els seus cossos encara no han estat localitzats.
Durant l’acte, Strubell, en representació de la Comissió per la Dignitat, ha destacat la significació política i cívica de Sunyol, tant per la seva trajectòria com a polític com per la seva tasca al capdavant del diari La Rambla, amb el lema "Esport i ciutadania" i en defensa dels drets nacionals. També ha remarcat la necessitat que les institucions estiguin a l’alçada a l’hora de recordar i difondre una figura com la de Sunyol. Per la seva banda, Elena Fort, vicepresidenta del Barça, ha destacat que Sunyol va ser una figura clau en l’impuls del Barça com a element de país.
Clàudia Pujol, directora de Sapiens ha recordat que l’any 2010 la publicació, amb la col·laboració del Barça, va impulsar una recerca amb l’empresa Condor Georadar i la Societat de Ciències Aranzadi per intentar localitzar les restes de Sunyol. Ha lamentat que tot i que la prospecció geofísica no va permetre trobar la tomba, Pujol ha assenyalat que aquella recerca va deixar "la certesa que la història només desapareix quan deixa de buscar-se". L’acte ha finalitzat amb els assistents cantant Els Segadors.