Niubó es carrega la número dos d'Educació pel fracàs de PISA a les portes del nou curs

Moviments inesperats a ensenyament. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha anunciat canvis significatius dins la cartera que dirigeix a causa del desori amb les proves PISA. Niubó ha anunciat el cessament de la secretaria general de la conselleria, Teresa Sambola, número 2 de la conselleria, a les portes del nou curs educatiu. Malgrat que no li atribueix directament el desgavell de les PISA, sí que assenyala el seu cessament com a part d'un "canvi de rumb" dins la conselleria. Així i tot, Niubó assegura que PISA ha estat el detonant que ha portat la conselleria a fer un canvi de cares dins el seu organisme. Dimarts nomenarà el nou secretari general.
A banda, també ha obert un expedient disciplinari a tres treballadors de l'administració, dos funcionaris i un alt càrrec -cap dels quals està exercint-, com a presumptes responsables de l'exclusió catalana de l'informe internacional a causa de l'elevada taxa d'exempció -un 23%, molt per sobre del 5% establert: "Hi ha persones que no han estat a l'alçada de les responsabilitats que tenien", ha exclamat amb contundència Niubó, que exculpa els directors dels centres educatius i afirma que la responsabilitat recau en el departament. La consellera ha assegurat que, durant el procés, ja van rebre diversos anuncis de l'INE sobre l'incompliment, i apunta que es podria haver actuat de forma diferent, malgrat que no es va acabar fent.
La consellera Niubó, malgrat assumir la responsabilitat política del fiasco de les PISA, s'ha espolsat les mans i ha assegurat que "no va tenir constància" dels fets fins que la situació ja era irreversible. Segons afirma, la conselleria va tenir constància que s'estava superant la taxa d'exempció, però que aquesta informació no es va acabar fent arribar als centres. O, com a mínim, durant la investigació no han pogut acreditar que es produís aquesta informació. D'aquesta manera, doncs, la cadena de comunicació va quedar trencada i es van produir "errors d'interpretació". Davant aquests fets, la consellera assegura que és la seva responsabilitat política prendre mesures al respecte.
ERC avisa que no resol el problema
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que els problemes en l'àmbit de l'educació continuaran al marge dels expedients o la destitució de la secretària general. “El repte és molt més profund i ampli, i esperem que el Govern no cometi l'error de creure que per fer cessar algú es resoldrà la qüestió de l'ensenyament”, ha dit, i ha demanat acords amplis que permetin estabilitzar el sistema i garantir-ne el pressupost més enllà d'eleccions i de moments polítics concrets. “Hem posat 500 milions d'euros sobre la taula, i al Govern li correspon aplicar-los”, ha recordat, i ha demanat un compromís de totes les forces polítiques perquè garanteixin que els recursos arribaran via pressupost o via ampliacions de crèdit.
Des del sindicat majoritari de l'esenyament, USTEC, han reaccionat ràpidament a l'anunci de la consellera. En concret, el coordinador d'acció sindical, Andreu Mumbrú, ha assegurat en una publicació a 'X' que "el cessament de Sambola no resol el nyap de PISA": "No es tracta de canviar persones, sinó de canviar el model", defensen des d'USTEC, que reclamen un nou acord compartit per "blindar" l'escola pública.
Niubó entra al xoc amb els sindicats
Durant la roda de premsa, la consellera Niubó també ha entrat al xoc amb els sindicats en vaga. Davant la convocatòria d'una aturada per al primer dia de curs, Niubó ha assegurat que "respecta" el dret a vaga del personal laboral de l'administració educativa, però sí que ha llançat un avís directe als sindicats: "Vull remarcar la importància al dret a l'educació i la mobilitat per començar el curs de la millor manera possible", ha asseverat la titular de la cartera, que ha recordat que el 8 de setembre és el primer dia a les aules per a molts alumnes, com també ho és per a molts docents en els seus nous centres educatius.
Niubó també ha anunciat que al llarg d'aquesta setmana mantindrà diverses reunions amb les diferents organitzacions sindicals representades a la mesa sectorial, també els dos sindicats impulsors de la vaga, per intentar desconvocar la vaga de dimarts vinent. Un objectiu, però, que els sindicats descarten a hores d'ara. Niubó fa una crida a la "confiança" per resoldre el conflicte i remarca que, enguany, el retorn a les aules és molt diferent al del curs passat. No per major conflictivitat, segons assegura, sinó perquè es treballa a partir dels dos acords subscrits per tres sindicats de la mesa: CCOO, UGT i Professors de Secundària: "El que ens ocupa és fer realitat els dos acords fruit d'una llarga lluita de la comunitat educativa", ha defensat la consellera.
Malgrat la voluntat de desconvocar la vaga del primer dia de curs de la consellera, la relació amb els sindicats està molt fragmentada. Aquest mateix matí des de la Intersindical, sindicat impulsor de la vaga però que no forma part de la mesa sectorial, ha definit l'estiu de la conselleria com "el de les excuses", ja que lamenten que no s'ha dut a terme cap reunió des del 13 de juliol. És a dir, fa gairebé dos mesos que sindicats i Educació es troben per abordar la crisi a l'escola. Davant d'aquesta realitat, els sindicats crítics consideren que és molt difícil frenar l'aturada abans que arrenqui el curs i, fins i tot, no descarten noves mobilitzacions durant la tardor.