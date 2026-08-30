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Junqueras diu a Illa que hi ha decisions a Educació que es poden prendre «demà mateix»: «Només cal voluntat política»

Política

  • El president d'ERC, Oriol Junqueras, en una atenció als mitjans a Sant Sadurní d'Anoia -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 12:21

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit aquest diumenge al president de la Generalitat, Salvador Illa, que hi ha decisions en educació "que no poden esperar i es poden dur a terme demà mateix". "Només falta voluntat política", ha dit Junqueras en un missatge a X en resposta a l'entrevista d'Illa a El Periódico on diu que Catalunya té els recursos per abordar de forma progressiva una millora del sistema.

"Estem convençuts que cal un gran acord en educació", ha dit Junqueras, que ha demanat que sigui "estable", que "vagi més enllà d'una legislatura" i impliqui "forces democràtiques, experts, agents socials, equips directius, sindicats i comunitat educativa".

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