Sánchez descarta la participació del Marroc en la crisi de Ceuta i n'elogia la «cooperació»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha encetat el curs polític amb una entrevista al programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER, ara amb el periodista Aimar Bretos al capdavant. El líder del PSOE ha negat que el Marroc hagi participat en l'arribada massiva de migrants a Ceuta -fa un mes hi van aparèixer almenys 70.000 migrants de manera inesperada, 5.000 dels quals encara són als carrers de la ciutat autònoma, amb la complexitat corresponent-, i n'ha destacat la seva "cooperació" des que va arrencar la crisi. Aquesta "cooperació", ha indicat, ha estat "instantània", i sense la seva existència no s'hauria pogut dur a terme el retorn de bona part dels nouvinguts als països d'origen.
"Aquesta crisi només es podrà resoldre amb la cooperació i no amb la manca de confiança cap al Marroc, que només agreujaria encara més una situació complexa com la que ja tenim a Ceuta", ha remarcat el president del govern espanyol, que compareixerà aquest dijous al Congrés dels Diputats. Pel que fa a la informació de la qual disposava el CNI sobre l'arribada massiva de migrants -circumstància que ha motivat un xoc entre Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska-, ha apuntat que els serveis d'intel·ligència havien emès "informes", però que no existia cap concreció sobre la realitat dels fets que esclatarien el 30 de juliol. "Cap informació preveia la gravetat", ha indicat Sánchez.
El consell de ministres aprovarà aquest dimarts un paquet d'ajudes de 165 milions d'euros per atendre les urgències a Ceuta, on les manifestacions contra la presència de migrants i les escenes de misèria s'han anat multiplicant amb el pas dels dies. Preguntat si el rei Felip VI ha d'anar a la ciutat autònoma, ha indicat que mai s'hi ha desplaçat, a diferència d'ell, que ha anat a Ceuta i a Melilla en visita oficial en exercici del càrrec. "Hi ha arguments i raons suficients perquè el cap d'estat visiti les dues ciutats. És el que es farà, quan es donin les condicions. La visita es farà", ha determinat el president del govern espanyol, que ha negat "complicacions" amb la Casa Reial.
El líder del PSOE ha apuntat que la "internacional d'ultradreta" ha estat al darrere de la crisi a Ceuta, i s'ha volgut defensar del fet d'haver anat de vacances aquest estiu malgrat la situació a la ciutat autònoma. "He treballat, però també he descansat", ha insistit el president del govern espanyol, que ha estat "en família". "Aquest és un dret que també tenen els polítics, tot i que un president està connectat 24 hores al dia i set dies a la setmana", ha manifestat Sánchez. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha estat especialment crític amb la gestió que s'ha fet de Ceuta, i el PP es personarà en la causa que hi ha oberta a l'Audiència Nacional per aquesta qüestió.