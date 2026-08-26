Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per la crisi de Ceuta

Poc es podia imaginar Pedro Sánchez, quan va sortir de l'últim ple del Congrés dels Diputats de l'anterior període de sessions, que al cap d'una setmana milers de migrants saltarien de manera massiva la frontera a Ceuta i li complicarien encara més la vida. Pràcticament un mes després de l'esclat de la crisi, el president del govern espanyol ha registrat a petició pròpia una compareixença a la cambra baixa que se celebrarà el 3 de setembre. El moviment arriba després de setmanes de pressió de l'oposició i de les contradiccions entre els ministeris de Defensa i Interior sobre si el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va avisar sobre els perills que hi havia latents a Ceuta.
Aquesta setmana, el govern espanyol ha posat en marxa un comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta que lidera Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i amb experiència en l'arribada de migrants, tenint en compte que va ser president de les Canàries. La decisió es va adoptar en un consell de ministres -el primer després de les vacances d'estiu- que va anar acompanyat d'una reunió del consell de seguretat nacional, un organisme que fins ara no havia abordat el conflicte. De moment, al Congrés hi ha comparegut la ministra de Defensa, Margarita Robles, que va defensar la tasca del CNI i va assegurar que Ceuta era "espanyolíssima" i, per tant, "intocable".
Robles va indicar que els serveis d'intel·ligència espanyols van informar la delegació del govern espanyol a la ciutat autònoma sobre els moviments que es podrien produir, però aquesta circumstància ha estat negada tant per les autoritats de Ceuta com qüestionada per part del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. El xoc entre Defensa i Interior fa dies que s'allarga. Robles també ha anat per lliure en una altra qüestió: el paper del Marroc. Ha estat l'única, de fet, que ha enviat missatges clars a la monarquia alauita, mentre que la resta de ministres han defensat que es tracta d'un soci lleial i fiable. Tanmateix, el Marroc està aprofitant per reivindicar Ceuta com a pròpia.
En la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimarts, el ministre Ángel Víctor Torres va assenyalar que aproximadament un 5% de les persones que van entrar a Ceuta resten a la ciutat per ser retornats al Marroc. "La prioritat del govern espanyol és la devolució, però s’ha de fer d’acord amb el dret internacional i amb respecte als drets humans", ha dit. Torres va advertir contra els corrents xenòfobs i va elogiar explícitament al president de Ceuta, Juan José Vivas, del PP, que -segons va indicar- s'ha enfrontat sempre als discursos xenòfobs". Les crítiques van anar contra Alberto Núñez Feijóo, líder dels populars, per demanar un confinament per raons sanitàries a Ceuta.
Davant les discrepàncies entre Defensa i Interior, Feijóo ha reclamat aquest dimecres que se celebri una sessió de la comissió de secrets oficials al Congrés per determinar el paper dels serveis d'intel·ligència en la crisi a Ceuta. En un apunt a la xarxa social X, el cap de l'oposició s'ha expressat en aquests termes: "És tan clar que algú menteix com que cap d'ells ha complert amb la seva responsabilitat. I tant els ceutís com la resta d'espanyols es mereixen un govern que respecti i defensi la dignitat de la nació. Feijóo ja va demanar el 5 d'agost que es convoqués la comissió de secrets, però de moment no s'ha atès la seva petició. Ho tornarà a reclamar durant la compareixença de Sánchez.