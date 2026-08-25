Ceuta és «espanyolíssima» i elogi del CNI: Margarita Robles passa a l'atac al Congrés

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha estat la primera membre del govern espanyol en comparèixer al Congrés dels Diputats per informar sobre la crisi oberta a Ceuta des de finals de juliol, quan hi van arribar milers de persones procedents del Marroc. En una intervenció contundent, Robles ha assenyalat que la ciutat autònoma -com Melilla- és "espanyolíssima" i, per tant, "intocable". "Qualsevol intent d'agressió és contra Espanya sencera", ha remarcat la ministra de Defensa, que també ha indicat que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va fer la seva feina en els dies previs a l'arribada de migrants i que en tot moment es va informar la delegació del govern espanyol a Ceuta.
En la intervenció inicial, això sí, la responsable política de l'exèrcit ha evitat esmentar el Marroc. Robles va ser l'única ministra que, en algun moment de la crisi, va referir-se directament a la monarquia alauita per instar-la a "no tocar" Ceuta i Melilla. Tanmateix, ha garantit que hi haurà "fermesa" a l'hora d'atendre "vulneracions de sobirania". És en aquest moment quan ha determinat que les dues ciutats autònomes són "espanyolíssimes", i ha enviat aquesta advertència: "No permetrem que els seus valors de convivència i tolerància es posin en perill o en discussió". Des d'aquest dimarts hi ha un comandament únic liderat pel ministre Ángel Víctor Torres per resoldre el conflicte.
Pel que fa a la tasca dels agents del CNI, ha fet aquesta apreciació: "Presten els seus serveis i desenvolupen la seva missió a Ceuta, monitorant diàriament la situació a la zona des de múltiples perspectives: relacions amb els països fronterers, la situació geopolítica al flanc sud, l'actuació de les màfies organitzades, la utilització per aquestes de les xarxes, l'auge i increment del terrorisme gihadista i òbviament el desenvolupament de la migració, aquelles actuacions desestabilitzadores mitjançant amenaces híbrides realitzades per agents internacionals". Ha volgut defensar, per tant, la tasca dels serveis d'intel·ligència davant la pregunta de si sabien o no que arribarien tants migrants.
El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va indicar que "ningú va avisar" d'aquesta possibilitat. Robles, en tot cas, no ha ofert més detalls, perquè el secret amb el qual treballen els agents del CNI -a la zona n'hi ha 25 de desplegats- és una "llosa". La crisi, en tot cas, no està tancada: el Marroc defensa des del naixement de l’estat, el 1956, que Ceuta i Melilla li pertanyen i n’exigeix la sobirania. El ministre de Justícia, Abdellatif Ouahbi, va reiterar aquest agost la suposada marroquinitat dels dos enclavaments, forçant el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, a refermar l’espanyolitat de les dues ciutats. Albares haurà de comparèixer aquest divendres, també al Congrés.