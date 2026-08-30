El govern espanyol anuncia un pla d'emergència de 165 milions per a Ceuta

El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros amb diverses mesures per revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de Ceuta, tal com ho ha avançat El País aquest diumenge. El paquet de mesures té com a objectiu fer front a la crisi migratòria a la ciutat autònoma, on les xifres oficials encara recullen que hi ha unes 5.000 persones a la ciutat de les més de 70.000 que van travessar la frontera amb el Marroc fa més d'un mes.
Entre les mesures, hi ha ajuts directes a petites i mitjans empreses, autònoms i el turisme, com també recursos per al retorn a l'escola i partides específiques per a la sanitat i la justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo.
Tot plegat, amb una situació que no està ni molt menys controlada en cap àmbit: la ciutat autònoma es troba al caire de l'esclat social, el govern espanyol ha trigat a posar en marxa un comandament únic per gestionar la crisi, hi ha ministeris enfrontats per si es va poder preveure -o no- el conflicte amb la tasca dels serveis d'intel·ligència, i persisteix la incògnita sobre quin paper hi va tenir el Marroc. Són les cinc claus que es mantenen vives d'una crisi que té un fort impacte en la presidència de Pedro Sánchez i que enforteix la carpeta de la immigració com a principal camp de batalla de les pròximes eleccions.
El govern espanyol fa una crida contra la violència: "Hi haurà una ruptura total"
En aquest sentit, el ministre de Política Territorial i responsable del comandament únic operatiu de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que, si continua la violència a Ceuta, "no hi haurà solució i llavors sí que hi haurà una ruptura total". En una entrevista a eldiario.es, Torres ha admès que s'està investigant si hi ha "grups organitzats" que hagin anat a la ciutat autònoma a "generar conflicte".
El ministre demana que la violència "desaparegui" perquè, si no, "es retardarà més la normalitat". "Ceuta no és així, jo aplaudeixo els homes i dones de Ceuta que s'han ofert voluntaris per repartir menjar i han hagut de rebre amenaces", ha dit.
Preguntat pels menors d'edat, Torres ha afirmat que hi ha nens de menys de 10 anys. "Se't trenca l'ànima. També són aquests nens els que van a buscar menjar a la Creu Roja", ha defensat. El ministre considera que hi ha imatges que "haurien d'avergonyir als que ataquen els nens", però també destaca que algunes famílies de Ceuta donen allotjament i menjar als menors. "Aquestes crisis treuen el millor i el pitjor de les persones", ha reblat.