La policia assegura que «no existeix cap informe» que atribueixi al Marroc l'entrada massiva a Ceuta

El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “no existeix cap informe policial” que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l’entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fonts del ministeri, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l’Audiència Nacional (AN) que instrueix el procés penal va donar ordres de “no facilitar als seus superiors cap informació”. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l’equip investigador a donar accés als seus superiors a l’informe i que aquest no vincula l’allau migratòria al Marroc.
Pardo ha respost així a la petició d’informació que Marlaska li ha enviat aquest matí sobre les informacions que apuntaven a l’existència d’un informe que el Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) hauria remès a l'Audiència Nacional i que relacionava el Marroc amb l’allau migratòria. Segons la informació publicada per El Español, aquest l'informe atribuïa a les forces i cossos de seguretat del Marroc l'entrada d'immigrants a Ceuta. De fet, assegurava que l'operació va estar guiada per agents marroquins, uniformats i de paisà i que l’objectiu era “col·lapsar el sistema de control fronterer” espanyol.
En concret, el ministre ha reclamat ser informat sobre la "veracitat" del publicat per El Español i, si és cert, conèixer des de quan disposava la Policia d'aquesta investigació, que ha considerat "essencial" perquè el govern espanyol pogués adoptar les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria de Ceuta.
Tal com afirmen les fonts del ministeri, Pardo ha comunicat a Marlaska que no ha tingut “cap coneixement previ” de l’informe perquè la jutgessa de l’AN va ordenar als investigadors que no facilitessin “cap informació” sobre l’elaboració i el contingut d’aquest document als seus superiors.
Així, apunten que la magistrada ha autoritzat la difusió d’aquest informe aquest dimarts, i que el document “no atribueix a les forces de seguretat marroquines” la planificació o execució de l’allau migratòria a Ceuta que va tenir lloc els dies 30 i 31 de juliol. Pardo també ha aclarit que l’avís que el CENIF va remetre el dia 29 als comandaments fronterers de la ciutat autònoma era una “alerta de risc freqüent” que no va incloure cap al·lusió a una possible entrada massiva de persones el dia següent, segons detallen les mateixes fonts.
El PP culpa el Marroc de la «invasió»
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha viatjat aquest dimecres fins a Ceuta on, acompanyat de Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma i company de sigles, ha culpat el Marroc de la "invasió" del 30 de juliol. Feijóo ha demanat que l'ambaixadora de la monarquia alauita sigui convocada pel Ministeri d'Exteriors, i ha garantit que Pedro Sánchez pagarà les "conseqüències judicials" de la crisi oberta des de fa un mes. També ha demanat al president del govern espanyol que convoqui eleccions de manera immediata perquè ja no és capaç, ha dit, de "garantir la seguretat" de l'estat espanyol.
"Ens han mentit a la cara, des de Sánchez fins a tots i cadascun dels ministres. Prou d'assenyalar tothom sense apuntar als màxims responsables", ha determinat el president del PP unes hores abans que el diari El Español avancés un informe de la Policia Nacional espanyola enviat a l'Audiència Nacional en què se certifica que el Marroc hauria pogut tenir un paper en els fets de Ceuta. Un document que ha motivat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a envair una carta al director de la Policia per tal que li expliqués els detalls de l'informe. Ara, la policia ha respost desmentint l'existència d'un informe que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l’entrada massiva de migrants a Ceuta.