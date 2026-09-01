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El Govern no participarà en les concentracions per la crisi a Ceuta

Política

  • La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en roda de premsa -

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Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 15:38

El Govern no participarà en les concentracions convocades aquest dimecres per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) davant dels ajuntaments de tot l’Estat per la situació a Ceuta. La portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha considerat "irresponsable" que PP i Vox utilitzin la crisi per "generar confrontació i com a element d’agitació política". "Ens debilita com a societat", ha afirmat.

Pel que fa a l’acollida de menors de Ceuta, Paneque ha reiterat que Catalunya està disposada a acollir-ne, però ha reclamat "recursos suficients i necessaris" per garantir que es faci "de la millor manera" i facilitar-ne la integració. La portaveu ha remarcat que l’acollida "no pot ser només una xifra". Paneque també ha defensat que el suport a Ceuta s’ha d’abordar "des de l’àmbit de la política" i ha fet una crida a la responsabilitat davant la convocatòria de PP i Vox.

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