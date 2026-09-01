El Govern no participarà en les concentracions per la crisi a Ceuta

El Govern no participarà en les concentracions convocades aquest dimecres per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) davant dels ajuntaments de tot l’Estat per la situació a Ceuta. La portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha considerat "irresponsable" que PP i Vox utilitzin la crisi per "generar confrontació i com a element d’agitació política". "Ens debilita com a societat", ha afirmat.\r\n\r\nPel que fa a l’acollida de menors de Ceuta, Paneque ha reiterat que Catalunya està disposada a acollir-ne, però ha reclamat "recursos suficients i necessaris" per garantir que es faci "de la millor manera" i facilitar-ne la integració. La portaveu ha remarcat que l’acollida "no pot ser només una xifra". Paneque també ha defensat que el suport a Ceuta s’ha d’abordar "des de l’àmbit de la política" i ha fet una crida a la responsabilitat davant la convocatòria de PP i Vox.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl Govern defensa l'acollida de migrants de Ceuta però reclama recursos econòmics Bernat Surroca Albet\r\n\r\n