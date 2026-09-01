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El Govern defensa l'acollida de migrants de Ceuta però reclama recursos econòmics

Política

  • Migrants a la costa de Ceuta davant l'exèrcit espanyol -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 13:42
Actualitzat el 01 de setembre de 2026 a les 13:43

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha detallat el paper de Catalunya en relació amb Ceuta i ha defensat la capacitat d'acollida que "té i ha de tenir" Catalunya, però ha advertit que això no ha de ser "una quota", sinó que ha d'anar acompanyat de recursos econòmics per oferir totes les garanties. “Ens hem posat a disposició en allò que puguem fer per ajudar en àmbit de la salut i solidaritat, i hem recordat el necessari compliment de la llei”, ha dit. Des del Govern s'ha participat en les diverses reunions convocades pel govern espanyol, per tractar l'acollida o les partides econòmiques per ajudar Ceuta. “El paper del Govern és ajudar en allò que pugui, complir la llei i demanar ordre en la gestió de les fronteres”, ha indicat, i ha recordat també el paper de la Unió Europea i els valors de solidaritat i acollida que Catalunya té com a país.

 

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