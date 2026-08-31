Junqueras exigeix a Sánchez que actuï a Ceuta i avisa: «Catalunya no pot acollir infinitament»

"És evident que, davant d'una crisi humanitària com la de Ceuta, Catalunya ha d'ajudar, però ningú pot acollir infinitament". És l'avís que Oriol Junqueras ha fet a Pedro Sánchez en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dilluns en què ha assenyalat que "el govern espanyol no se'n surt".
Junqueras ha lamentat que hi hagi milers de persones "que no hi haurien de ser" a les platges i "ningú ho resolgui". Si bé, ha apuntat que Ceuta i Melilla són una "anomalia geogràfica i històrica". "Quants països tenen places i ciutats a un altre continent?", s'ha preguntat.
En aquest sentit, el president d'ERC ha assenyalat també PP i Vox, a qui ha titllat d'"irresponsables" pel paper en la crisi a la ciutat autònoma i, fins i tot, ha titllat l'extrema dreta espanyola de "franquícia" de Donald Trump. "Haurien de reconèixer que -Trump- està enfonsant el seu país", ha reblat.
Amb tot, ha reivindicat que Catalunya ha de ser un país obert, "com els que han prosperat al llarg de la història", però també ha assenyalat les "moltes coses" que cal arreglar. "La majoria s'arreglen amb recursos", ha defensat tot subratllant que el govern espanyol no ho sap fer "amb gairebé res": "Ni en termes educació ni de mobilitat ni d'habitatge".
La recepta de Junqueras per pal·liar la crisi d'habitatge
Preguntat per la crisi d'habitatge, Junqueras ha compartit una recepta amb tres ingredients principals. El primer, segons el líder republicà, és la distribució de la població pel país, amb la rehabilitació dels pobles i ciutats de les comarques despoblades i la descentralització dels sectors productius. El segon és l'ampliació de les xarxes de transport públic i, finalment, Junqueras ha admès que cal "construir obra nova".