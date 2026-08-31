Sánchez obre un nou front amb Felip VI i insisteix que esgotarà la legislatura

Ha de visitar Felip VI la ciutat autònoma de Ceuta després de l'arribada massiva de migrants del 30 de juliol? La pregunta ha sobrevolat l'estiu, i ha tingut resposta afirmativa per part dels sectors majoritaris de la dreta. Què en pensa Pedro Sánchez? En una entrevista al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, el president del govern espanyol ha obert un front amb La Zarzuela en la mesura que ha posat de manifest que el monarca no ha estat mai en visita oficial ni a Ceuta ni a Melilla -a diferència d'ell, ha destacat- en els "vint anys" que porta de regnat. El cert, en tot cas, és que el fill de Joan Carles I va arribar al càrrec la primavera del 2014, és a dir, fa dotze anys i no dues dècades.
"Hi ha arguments i raons suficients perquè el cap d'estat visiti les dues ciutats. És el que es farà, quan es donin les condicions. La visita es farà", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha insistit en la idea que és l'únic que, en exercici del càrrec, ha estat tant a Ceuta com a Melilla. Una manera, també, de criticar José María Aznar, exlíder del PP, que la setmana passada va viatjar a la ciutat autònoma i va enviar un missatge al PSOE: "La debilitat és provocadora". Pel que fa a la presumpta participació del Marroc en l'arribada massiva de migrants, Sánchez ha ressaltat que cap informació va en aquesta línia, i ha destacat la cooperació amb la monarquia alauita pel retorn de nouvinguts.
En relació amb el futur de la legislatura, el president del govern espanyol ha refermat el compromís de presentar els pressupostos generals de l'Estat -no ha estat capaç d'aprovar-ne cap des del novembre del 2022-, i ha insistit en la idea que esgotarà la legislatura. Com a molt, ha dit, hi pot haver un "avançament tècnic", tot i que també ha indicat que no té per què produir-se. Ha posat de manifest, en tot cas, que les legislatures "duren quatre anys, també quan governa l'esquerra", i que té ganes de tornar a ser el candidat del PSOE. Les enquestes, de moment, situen els socialistes en clara minoria davant del PP i de Vox, que s'acosten als 200 escons i farien impossible una majoria progressista.
Un dels problemes que ha hagut d'afrontar Sánchez ha estat l'aroma de corrupció al PSOE, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a nom més destacat en els últims mesos. Preguntat per les joies -de valor superior al milió d'euros- que guardava al despatx d'expresident, Sánchez ha indicat que ha rebut explicacions de Zapatero en la línia que pt "garantir" el seu origen, però ha assenyalat que no li correspon a ell donar detalls. També s'ha encarregat de defensar David Sánchez, el seu germà condemnat per la plaça a la Diputació de Badajoz, i a Begoña Gómez, la seva dona, que està a punt de ser jutjada. Ha indicat que, si no fos la seva parella, no estaria afrontant aquest tràngol.