«La debilitat és provocadora»: Aznar atia la crisi de Ceuta amb un atac al PSOE

"Aquí només hi ha lloc per a la fermesa: la debilitat és i serà provocadora". Aquesta ha estat una de les frases contundents que ha llençat l'expresident del govern espanyol José Maria Aznar aquest dijous des de Ceuta, on ha viatjat per reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, el també popular Juan Jesús Vivas. Aznar, que feia 26 anys que no trepitjava els carrers de Ceuta, ha posat més llenya al foc i ha reclamat un "canvi complet de rumb en la direcció política" de l’Estat perquè, cada vegada que es "posi a prova la nació", "tothom tingui molt clar que l’Estat respondrà".
En un acte conjunt amb Vivas, l’expresident espanyol -que ha viatjat de la mà de del vicesecretari del PP Juan Bravo malgrat que alguns mitjans apunten que la direcció popular no va tenir coneixement dels plans de l’expresident- ha afirmat que a Ceuta "s’ha violat la integritat territorial d’Espanya" i ha demanat recuperar "l’ordre, la seguretat i la normalitat" a la ciutat. També ha reforçat el discurs del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que aposta per expulsar tots els migrants que van travessar la frontera, també els menors no acompanyats. "Qui assalta la nostra frontera no pot romandre en territori nacional", ha afirmat Aznar.
Les paraules de l'expresident arriben el mateix dia que s'ha reunit el Ministeri de Joventut i Infància amb les comunitats autònomes per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que hi ha a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los als seus sistemes públics de protecció, la ministra Sira Rego ha proposat que Ceuta subscrigui convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors en altres punts de la península.
El PSOE acusa el PP d'enviar "el senyor de la guerra"
La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, ha acusat aquest dijous el PP d’haver enviat a Ceuta el “senyor de la guerra” José María Aznar per “tirar més gasolina al conflicte” i perquè aquest “pugui continuar cridant a files amb el seu ‘qui pugui fer, que faci’”. Els socialistes han assegurat que Aznar “té un currículum fúnebre i nefast en matèria de resolució de crisis” i han recordat episodis com la gestió de la crisi del Prestige i el xoc amb el Marroc per l’illot de Perejil.
Tot plegat és, segons el PSOE, “una mostra més de la irresponsabilitat” dels populars en política exterior. “Ja ho vam veure quan Aznar ens va posar en la guerra de l’Iraq i amb les seves contínues provocacions en les relacions amb el Marroc”, sostenen els socialistes, que afirmen que “la marca Génova és la confrontació i el rèdit electoral per sobre dels interessos dels ciutadans”.
El PSOE considera que el PP “fa temps que va deixar de ser un partit d’Estat” i acusa Feijóo d’haver delegat les seves funcions en Aznar i d’apostar per “avivar el conflicte i la crispació”. Segons els socialistes, els populars han convertit Ceuta “en un nou escenari per a la confrontació amb el govern espanyol” i fan “un ús partidista de les institucions”, encara que els ceutins “paguin les conseqüències de la seva irresponsable estratègia”.