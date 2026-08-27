El govern espanyol s'encomana a les entitats socials pel repartiment de menors davant el rebuig del PP

El govern espanyol busca vies a contrarellotge per resoldre la crisi a Ceuta i traslladar els menors migrants arribats a la ciutat autònoma fins a la península. El Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen des de les deu del matí per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que hi ha a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los als seus sistemes públics de protecció, la ministra Sira Rego ha proposat que Ceuta subscrigui convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors en altres punts de la península. De fet, segons assegura, ja s'han posat en contacte amb alguna d'aquestes entitats.
D'aquesta manera, doncs, tal com constaten fonts del ministeri, Ceuta mantindria la tutela dels menors, mentre que les entitats socials n’assumirien l’acollida i l’atenció. Es tracta d'una via alternativa que permetria assolir un dels compromisos de la Moncloa i, alhora, esquivar el veto dels populars, que des que va esclatar el terratrèmol polític per Ceuta han exigit que tots els migrants, fins i tot els menors, tornin al seu país d'origen. A hores d'ara, el govern de la ciutat autònoma, controlat pel PP, encara no ha respost a la proposta del govern espanyol. La ministra ha advertit que l’executiu espanyol no acceptarà "cap deportació massiva de nens", com plantegen PP i Vox, i ha defensat el trasllat dels menors a la Península mentre s’estudia individualment cada cas. Ha recordat que aquest procediment demana temps i cal traslladar els nens de Ceuta.
La Conferència Sectorial ha aprovat per majoria un crèdit extraordinari de 25 milions d’euros per a Ceuta, autoritzat dimarts pel Consell de Ministres. El Ministeri proposa que aquests diners permetin a la ciutat autònoma subscriure convenis amb entitats socials per traslladar els menors a recursos situats en altres punts de la península. A la trobada han acudit presencialment Catalunya, Navarra, Canàries i Madrid, mentre les altres autonomies, a excepció d'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, han participat de forma telemàtica.
Les vies per repartir els migrants
A priori, l’executiu apostava per aplicar el decret que va activar per a les Canàries. La segona opció són els convenis bilaterals entre comunitats autònomes. Segons Rego, si dues autonomies arriben a un acord, els menors poden ser traslladats "de manera urgent, gairebé immediata".
Una tercera fórmula passa per encarregar l’acollida a entitats socials sense que Ceuta perdi la tutela dels infants. La ministra ha assegurat que el seu departament ja ha contactat amb alguna entitat i que aquesta via podria oferir unes 500 places: "Hi ha situacions d’emergència i d’especial vulnerabilitat a les quals es podria donar sortida de manera immediata", ha explicat. Segons Rego, els trasllats permetrien protegir aquests menors i, alhora, alliberar places i reduir la tensió sobre els recursos de Ceuta.
La quarta via és l’acolliment familiar. Segons ha dit, el Ministeri ja ha rebut oferiments de famílies disposades a acollir infants en diferents punts de la Península i ara estudia com es podria articular aquest mecanisme. Rego ha precisat que la decisió sobre la fórmula que s’aplica correspon a Ceuta, que té la tutela dels menors, i a les comunitats implicades. L’Estat, ha dit, n'assumiria el finançament. "Els recursos econòmics els posarà l’Estat. No hi ha cap problema per a l’atenció i el manteniment d’aquests nens i nenes", ha afirmat.
Nova injecció de diners per a Ceuta
La partida de 25 milions se suma als 5,5 milions d’euros que Ceuta va rebre al juliol, en el marc d’un fons de 35 milions distribuït entre les comunitats i les ciutats autònomes per atendre la infància migrant no acompanyada. En aquella distribució, el govern espanyol va reservar les aportacions més elevades per als territoris sotmesos a una pressió migratòria més gran: quatre milions d’euros per a les Canàries, dos per a les Illes Balears, 5,5 per a Ceuta i quatre per a Melilla.
A les portes del Ministeri de Sanitat, on se celebra la reunió, la consellera de Família, Joventut i Afers Socials de la Comunitat de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha acusat el govern espanyol d’haver “abandonat” Ceuta i li ha reclamat que posi “més mitjans” al servei de la ciutat autònoma. Dávila-Ponce de León també ha tancat la porta a acollir els menors en els sistemes públics de protecció de les comunitats i ha exigit al govern espanyol que “torni a les seves famílies tots els menors”. Malgrat el rebuig dels populars, el govern espanyol continua buscant vies per repartir els menors mirgants que van arribar a la ciutat autònoma en l'entrada en tromba procedent del Marroc.