La Moncloa demana «confiança», però la tensió continua escalant a Ceuta

La crisi a Ceuta continua marcant el dia a dia a Madrid. Félix Bolaños, ministre de la Presidència i de Justícia, ha comparegut aquest dijous al Congrés dels Diputats per abordar la qüestió, i el missatge ha estat nítid: ha demanat "confiança" a la ciutat autònoma a l'hora de resoldre un conflicte que va arrencar el 30 de juliol amb l'arribada de milers de migrants procedents del Marroc, centenars dels quals encara hi són. La tensió a la zona va en augment, tenint en compte que aquesta matinada han estat detingudes dotze persones de nacionalitat marroquina per haver participat, presumptament, en una agressió que ha causat ferides a quatre militars desplegats a la zona de Benzú.
Pel que fa als fets de fa pràcticament un mes, Bolaños ha assenyalat que estan motivats per la "tergiversació" d'una sentència del Tribunal Suprem sobre l'entrada a través del mar a Ceuta. Una "tergiversació", ha ressaltat, que es va estendre per les xarxes socials. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va insistir dimarts -també al Congrés- que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) havia fet la seva "feina" a la regió, i que havia avisat les autoritats locals -també la delegació del govern espanyol a Ceuta- del que havia anat recopilant. Aquest extrem ha estat sempre desmentit pel ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i pels representants de la Moncloa a la ciutat autònoma.
A banda de la detenció dels dotze migrants per, presumptament, agredir quatre militars, la nit ha estat complicada a Ceuta. Milers de manifestants han atacat nouvinguts que encara són a la platja del Trampolí. En paral·lel, hi ha una reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes pel repartiment dels menors migrants que van arribar a la ciutat autònoma. El comandament únic que lidera el ministre Ángel Víctor Torres es va posar en marxa dimarts, després del consell de ministres, i ahir ja es va reunir amb les autoritats de Ceuta. De moment, no s'han posat a disposició dels migrants els poliesportius que, en un inici, els havien d'acollir, encara que fos temporalment.
La setmana que ve, l'encarregat de comparèixer serà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat criticat per l'oposició -i també pels socis- per la gestió de la crisi a Ceuta. "Això no es resol en un tres i no res", ha determinat Bolaños. "Qui ho pensi, és que no en té ni idea", ha insistit el ministre de Justícia. "Espanya afronta aquest repte perquè és un país fronterer amb el Marroc, però té la capacitat institucional, diplomàtica i de mitjans per afrontar-ho. Volem tornar com més aviat millor la normalitat a Ceuta", ha recalcat Bolaños, que ha indicat que ara la prioritat és començar els processos de repatriació, de reagrupament familiar o d'asil en els casos que així ho determinin.