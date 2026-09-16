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El Partit Demòcrata Europeu confia que el TC avalarà l'amnistia dels independentistes

Política

  • Carles Puigdemont i Toni Comín, en un acte de campanya -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 12:42
Actualitzat el 16 de setembre de 2026 a les 12:43

El Partit Demòcrata Europeu, del qual Junts en forma part, s'ha mostrat esperançat que el Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia de Carles Puigdemont i la resta d'independentistes. "Esperem amb confiança les resolucions que vindran", han afirmat a través de "X". El partit ha assegurat que segueixen la situació des de Brussel·les i s'han mostrat respectuosos amb la independència de la justícia espanyola després que, ahir, el Suprem es negués a amnistiar Puigdemont després de la sentència del TJUE. "El dret europeu ha de ser respectat", han remarcat. Sigui com sigui, la recepta dels demòcrates europeus és "el diàleg polític i el respecte democràtic", i han desitjat que el procés judicial porti a una "conclusió justa" que permeti a la societat espanyola i catalana "mirar cap al futur". 

 

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