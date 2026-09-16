El Partit Demòcrata Europeu confia que el TC avalarà l'amnistia dels independentistes

El Partit Demòcrata Europeu, del qual Junts en forma part, s'ha mostrat esperançat que el Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia de Carles Puigdemont i la resta d'independentistes. "Esperem amb confiança les resolucions que vindran", han afirmat a través de "X". El partit ha assegurat que segueixen la situació des de Brussel·les i s'han mostrat respectuosos amb la independència de la justícia espanyola després que, ahir, el Suprem es negués a amnistiar Puigdemont després de la sentència del TJUE. "El dret europeu ha de ser respectat", han remarcat. Sigui com sigui, la recepta dels demòcrates europeus és "el diàleg polític i el respecte democràtic", i han desitjat que el procés judicial porti a una "conclusió justa" que permeti a la societat espanyola i catalana "mirar cap al futur". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nLlarena fa suar Puigdemont i Comín i no els aplica (encara) l'amnistia Bernat Surroca Albet\r\n\r\n\r\n \r\n