Europa aposta per prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials

Ursula von der Leyen ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea ha dedicat el discurs sobre l'estat de la UE, al Parlament Europeu, a la protecció dels menors a internet i, concretament, a les xarxes socials, alhora que ha amenaçat les plataformes que no ho garanteixin. "Ja n'hi ha prou. Hauran de demostrar que són segures", ha reblat.
Segons ha detallat Estrasburg, proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que, fins als 15, puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l’autorització d’un pare, mare o tutor legal. L'executiu comunitari farà pública aquest dijous la llei europea de protecció de la infància a internet, batejada com a EU Kids Act. Es tracta d'una proposta de normativa i, per entrar en vigor, haurà de ser aprovada pels estats membre i el Parlament Europeu.
"Cada edat té les seves pròpies vulnerabilitats i, per tant, cada etapa tindrà un nivell de protecció adaptat", ha assenyalat von der Leyen. En aquest sentit, ha detallat que la proposta establirà que els menors de 13 no puguin accedir "a cap xarxa social" i que, fins als 15 anys, només puguin tenir "comptes limitats, creats i supervisats pels pares, amb funcions restringides i límits de temps". A més, la Comissió Europea plantejarà que, entre els 15 i els 18 anys, les plataformes garanteixin "dissenys segurs" per limitar el temps que els joves dediquen a les pantalles.
Von der Leyen fa una crida a la regulació
Per això, ha subratllat que les plataformes hauran de demostrar "que són segures" i ha defensat que les grans tecnològiques no són una força aclaparadora i impossible de revertir, sinó que se les pot regular. Així, ha fet una crida a lluitar contra les funcions dissenyades "per crear addicció", els continguts "cada vegada més extrems" i les pràctiques que empren fotografies de noies siguin per generar imatges sexualitzades amb intel·ligència artificial, entre altres.
"Li estan robant la infantesa als nostres infants"
Von der Leyen ha apuntat que els joves passen ara entre quatre i sis hores al dia davant de pantalles i que, cada vegada més, són "arrossegats" cap a continguts dissenyats per mantenir-los connectats. "Estem presenciant una gran captació dels nostres infants, de la seva atenció, capacitat de concentració i de les seves ments", ha lamentat.
Tanmateix, ha denunciat que les xarxes socials estan "privant els infants de la seva infantesa" i ha reivindicat que "el que necessiten és temps per créixer i descobrir qui són". "També necessiten temps per avorrir-se, perquè és llavors quan han de fer servir la imaginació", ha afegit.