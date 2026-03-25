Condemnen Meta per generar addicció a les xarxes socials entre els menors

Un jurat de Nou Mèxic (EUA) ha condemnat Meta a pagar una multa de 375 milions de dòlars per "haver enganyat els consumidors sobre la seguretat de les seves plataformes", així com per "posar en risc els menors". Concretament, l'empresa de Mark Zuckerberg s'ha sotmès a un judici de més de dos anys que ara ha dictaminat que Meta ha violat les lleis de protecció al consumidor. Davant la condemna, el portaveu de la companyia, Andy Stone, ha avançat en un missatge a través de les xarxes socials que apel·laran el veredicte.
La condemna es remunta a l'any 2023, quan el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torrez, va demandar la companyia per haver creat un "mercat per a depredadors en cerca de nens" i per presentar els seus productes de manera enganyosa, tot assegurant que eren segurs per als adolescents. Aquest dimecres, el Departament de Justícia de Nou Mèxic (NMODJ) ha decretat que les proves han demostrat que el disseny de Meta permet que pedòfils i depredadors sexuals explotin menors a les plataformes, com ara Facebook i Instagram.
A banda de recollir documents i testimonis per provar-ho, l'Estat va crear perfils falsos a Facebook simulant que pertanyien a menors. El resultat va ser que van rebre múltiples sol·licituds i missatges d'adults, en una investigació que Meta va qualificar de "defectuosa".
Entre d'altres, el jurat de Nou Mèxic també ha conclòs que Meta dissenya "intencionadament" les aplicacions perquè generin addicció entre els joves. Alhora, ha sentenciat que plataformes com Facebook i Instagram exposen els consumidors a contingut perillós relacionat amb trastorns alimentaris i autolesions.
Finalment, el jurat ha imposat una multa de 375 milions de dòlars, xifra que correspon a uns 323,2 milions d'euros. Aquest és el primer cop que un Estat guanya un judici contra una empresa tecnològica important. "Nou Mèxic s'enorgulleix de ser el primer estat a exigir responsabilitats a Meta davant dels tribunals per enganyar els pares, facilitar l'explotació infantil i perjudicar els nens", ha celebrat el fiscal general.
D'altra banda, el NMODJ ha avançat que sol·licitarà una mesura cautelar perquè Meta pagui els danys addicionals, així com que la companyia implementi canvis específics a les plataformes. Concretament, s'exigirà que posin en marxa un sistema de verificació efectiva, que s'eliminin els comptes de depredadors i que es protegeixi els menors d'actors malintencionats.