Alerta per estafa amb les entrades de Bad Bunny a Barcelona

Aquest cap de setmana Barcelona acull els dos concerts de Bad Bunny a l'estadi Lluís Companys els dies 22 i 23 de maig. El cantant de Puerto Rico, un dels artistes més seguits a tot el planeta i que segueix aglutinant centenars de milions de reproduccions a totes les plataformes de vídeo i àudio, es presentarà a Montjuïc en el marc de la seva gira mundial per presentar el seu darrer àlbum, Debí Tirar Más Fotos.
En aquest context, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una nova campanya fraudulenta vinculada a la venda d’entrades falsificades per als concerts de Bad Bunny. Coincidint amb l’arribada de l’artista a Barcelona i amb les localitats oficials esgotades des de fa temps, els ciberdelinqüents aprofiten l’alta demanda per intentar enganyar els seguidors que busquen aconseguir-ne a última hora.
Com funciona aquesta estafa?
En un dels casos identificats, el frau s’inicia amb l’enviament d’un correu electrònic que anuncia una suposada disponibilitat d’entrades i inclou un enllaç que dirigeix a una pàgina web fraudulenta. Tant el missatge com el portal imiten la imatge corporativa de Live Nation, companyia vinculada a Ticketmaster i responsable de nombroses gires i espectacles internacionals.
Per reforçar l’aparença de credibilitat, el web replica de manera molt fidel l’estètica i el funcionament d’una plataforma legítima. El procés de compra, els formularis i fins i tot la navegació estan dissenyats perquè l’usuari tingui la sensació d’estar operant en un entorn oficial. A més, l’adreça del portal inclou termes com "live" i "nation", un recurs que pot induir fàcilment a error i fer pensar que es tracta d’una pàgina vinculada a l’empresa original.
Durant la falsa compra, els usuaris poden arribar a veure un plànol de localitats, rebre una confirmació aparent de la reserva i fins i tot obtenir un número de comanda inventat. En alguns casos, posteriorment arriba un correu electrònic que informa que les entrades s’enviaran més endavant per “motius de seguretat”, una estratègia que copia mecanismes reals utilitzats per grans operadores per reforçar l’engany.
En realitat, tot forma part d’un esquema pensat per obtenir dades personals i bancàries, així com per cobrar imports per unes entrades inexistents que mai no arribaran i que, per tant, no serviran per accedir al concert. Els experts també alerten que aquest tipus d’estafes circulen a través de xarxes socials com TikTok, on falsos venedors contacten directament amb possibles compradors. Sovint al·leguen excuses per evitar trobades presencials i exigeixen el pagament per avançat abans d’entregar uns tiquets que no existeixen.
Com evitar-ho?
Davant d’aquesta situació, Ciberseguretat recomana seguir els següents consells per evitar una estafa d'aquestes dimensions:
- Compra entrades únicament a través de canals oficials i distribuïdors autoritzats.
- Quan és notori que un producte s’ha exhaurit, com el cas de les entrades per a la gira d’un artista, desconfia d’anuncis i portals que n’ofereixen de noves en l’últim minut.
- Verifica sempre el domini web d’un portal abans de facilitar informació personal o bancària.