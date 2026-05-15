El «triangle amorós» del moment: què està passant amb Alex Tous, Mireya Salaet i Beny Jr?

Àlex Tous, Mireya Salaet i Beny Jr són el "triangle amorós" de moda a les xarxes amb un safareig que ha fet trontollar tots els racons digitals de Catalunya i la resta de l'Estat. La polèmica ha esclatat a xarxes després que Àlex Tous, creador de contingut i net dels fundadors de l'empresa joiera Tous, hagi publicat a xarxes un vídeo de 25 minuts en què explica la seva versió de la "relació tòxica" que va viure amb Mireya Salaet, la seva exparella i també creadora de contingut a xarxes, ara vinculada a l'empresa d'esdeveniments Shark.
Després de dos anys de relació, fa sis mesos que la parella va comunicar la seva ruptura i, des d'aleshores, Salaet ha aparegut a pòdcasts i ha penjat vídeos explicant que Tous li havia estat infidel durant la seva relació. De fet, aquest ha estat un dels temes més recurrents a les seves xarxes, amb diversos vídeos llançant indirectes cap a la seva exparella -una pràctica que també ha fet Tous, i molt habitual dins el món influencer.
Per la seva banda, Tous, que fins ara no s'havia pronunciat explícitament, ha decidit sortir al pas i, en un vídeo en castellà de gairebé mitja hora publicat a les seves xarxes -malgrat que el seu contingut habitual és en català-, ha exposat les "mentides i inseguretats" que la relació amb la seva exparella li van provocar. En aquest llarguíssim vídeo, Tous dona pels i senyals sobre aquestes presumptes mentides.
@alextouspont
❤️
♬ sonido original - Alex Tous
El protagonista del melodrama és Beny Jr, el cantant de música trap i urbana. Tous explica que, des de l'inici de la relació, Salaet li va explicar que "l'amor de la seva vida" havia estat Beny Jr, que havien tingut una relació que "l'havia marcat" i que, fins i tot, "li dedicava cançons". Tous reconeix que "la inseguretat més gran" de la seva relació era els apropaments entre el cantant i la seva exparella, ja que ella assegurava que "s'anaven veient", que ell "li trucava" i que, durant alguna discussió entre la parella, Beny Jr l'havia vingut a buscar a casa.
El fenomen «la Flori»
Tous també explica que Salaet utilitzava comptes falsos per comentar-se els vídeos amb missatges com: "t'hem vist per la Flori", fent referència al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat, d'on és Beny Jr; "que guapa ets" o "ahir et vaig veure per la Flori". Mireya Salaet, per la seva banda, no s'ha pronunciat a xarxes tret de penjar una història a TikTok on s'emplaça a parlar el pròxim dijous 21 a les 23:59 hores.
I, embolica que fa fort. Poc després que la germana de Salaet publiqués un comentari desmentint la història que explica Tous, el creador de contingut a tornar a publicar un vídeo, aquest cop amb missatges i àudios, per demostrar la seva versió. En aquests missatges apareixen comentaris explícits de Salaet en què afirma tenir contacte amb el cantant de l'Hospitalet. Un contacte que, segons afirma Tous, és completament fals i que només l'ha creat per fer-li mal.
Arran del vídeo de Tous desvelant els, fins ara, secrets de la seva relació, les xarxes socials s'han omplert de milers de vídeos amb referències a "la flori", convertint-ho en tendència. Una tendència que ha superat els estrats habituals i, més enllà d'influencers, ha arribat a llocs com l'equip de bàsquet del Girona o l'Albacete, entre molts d'altres: "No és la flori però juguem aquest cap de setmana a Lugo", comentaven dels gironins en un vídeo a TikTok. Guardant les distàncies, el fenomen "la flori" ha transcendit de la mateixa forma que ho va fer el fenomen Montoya. Ara, doncs, només caldrà esperar al vídeo resposta i veure si la bola continua fent-se gran.
@basquetgirona Era així? @Alex Tous #deportesentiktok #baloncesto #basketball #benyjr #trend ♬ sonido original - 𝒶
L'escàndol que ha sacsejat les xarxes socials no acaba aquí. La pròxima setmana Salaet publicarà un vídeo on pretendrà "respondre" totes les qüestions que va posar sobre la taula Tous. A més, tots dos havien participat en altres ambients digitals i ja havien avançat que generarien terrabastalls amb les seves declaracions contràries entre sí. En un moment on els Premis CRIT van guanyar protagonisme al Teatre Coliseum de Barcelona, el veritable petate el tenim a les xarxes. Influencers de renom catalanoparlants (que fan contingut en castellà) amb milions de seguidors com la Clers, Lucia Bellido o Diego Nister han deixat clar que estan al cas de tot plegat. Això només farà que fer-se més gros.