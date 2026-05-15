Laura Grau, millor creadora de l'any als Premis Crit: llista de tots els guanyadors

Els Premis CRIT van tornar a convertir Barcelona en l’epicentre de la creació digital en català. La cerimònia de la segona edició dels guardons celebrada al Teatre Coliseum va reivindicar els creadors, els seus projectes i la llengua en un esdeveniment multitudinari. La gran vencedora de la nit ha estat Laura Grau, distingida amb el premi a Millor Creadora de l’Any, prenent el relleu de Fran Tudela, Cabrafotuda, i reafirmant-se com una de les figures més influents i rellevants de l’ecosistema digital català actual.
En la categoria de projectes, Ets i Uts ha estat reconegut com a Millor Projecte d’Indústria, mentre que Guarres! s’ha endut el guardó a Millor Projecte Independent, consolidant l’excel·lent moment creatiu que viu el contingut digital en català. La gala també ha premiat Emma Soler com a Creadora Emergent de l’Any i ha distingit la campanya Correllengua Agermanat amb el premi a Millor Campanya Digital, en reconeixement a la seva capacitat d’activar i promoure la llengua i la cultura catalanes a les xarxes socials.
El palmarès ha evidenciat la riquesa i diversitat del sector amb guardons per a creadors i projectes de múltiples àmbits: Pol Casellas (cultura), Sara S. Ribes (compromís social), Entre fones i neurones (divulgació científica), L’Arrabassada (entreteniment), Enric Luzán (esports), Alegria de Poble (estil de vida), La cuina de la Lola (gastronomia), elPolyklin (humor), Laura Tapiolas (informació i actualitat), SOS Català (llengua i literatura) i Norman López (videojocs i oci alternatiu). Un dels moments més celebrats i emotius de la nit ha arribat amb l’aparició sorpresa d’Enric Luzán.
El creador ha interromput temporalment la seva volta al món a peu per desplaçar-se des d’Istanbul fins a Barcelona i recollir personalment el premi a millor creador de contingut d’esports, provocant una de les ovacions més intenses de la gala. Presentada per la periodista i comunicadora Núria Marín, la cerimònia ha combinat l’entrega de premis amb actuacions musicals de Mama Dousha, Abril i Markos, en una vetllada que ha reivindicat la creativitat, l’humor, la divulgació i el compromís social com a motors de la nova generació de creadors digitals en català.
Impulsats per 3Cat, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, els Premis CRIT reconeixen el talent, la innovació i l’impacte dels creadors digitals en llengua catalana. Després d’una primera edició celebrada al Teatre Nacional de Catalunya, els guardons dels creadors de contingut en català ha fet enguany "un pas endavant amb una gala de major dimensió, una participació rècord i una projecció creixent arreu dels territoris de parla catalana". Ho celebraven així des de l'organització, que consideren la nit de dijous tot un èxit.