Coneix tots els detalls del Futur Fest 2026 a Girona

Ja està aquí la programació detallada del Futur Fest 2026. Festa gran del talent digital en català, tal com es recull al seu web el Futur Fest és "un espai de trobada i experimentació de pòdcasts i creadors de contingut de Catalunya". Impulsat per l'Associació Catosfera, enguany i per primera vegada, el festival tindrà una durada de dos dies i se celebrarà abans de l’estiu.
La cinquena edició del Futur Fest arriba, doncs, amb identitat pròpia i amb independència de la Catosfera, que mantindrà el seu marc de celebració original i en les dates habituals. La programació del festival, que se celebra a Girona, s'ha repartit entre els dies 5 i 6 de juny i s'ubica en dos espais i horaris diferents.
El divendres 5 de juny, la trobada se celebrarà a l’Auditori de l’Espai Fundació “la Caixa”, a la plaça del Poeta Marquina, i inclourà les actuacions següents amb entrada anticipada:
- 19.30 h: Pòdcast - Guarres! Amb Gina Bashina, Luz Phallus i Consol Adó.
- 20.30 h: Pòdcast - Club Tàndem, el club de lectura mensual de 3Cat, amb Juliana Canet i Marina Porras.
El dissabte 6 de juny, l'accés serà lliure i gratuït per gaudir al Foment, a la plaça dels Mercaders, d'aquestes propostes:
- 11 h: Pòdcast - El Cinquè Riu, el pòdcast de Girona Secreta amb Aniol Ribas, Judit Rubirola, Martí Oliveira, i la participació de la comunicadora i presentadora Carla Rubio.
- 12 h: Pòdcast - Déus i Simis, amb Marc Cadafalch, Albert Bazán i la participació del músic Gerard Quintana.
- 17 h: Pòdcast - Himàlaia amb Ignacio O’Connor, Guillem Mercader i la participació de la filòloga i creadora de contingut Gal·la Martí.
- 18 h: Pòdcast - El dolcet pal cafè amb Ana Gisbert, Cristian Llorens, Jaume Grau i Artur Soler. Els acompanyarà també Núria Camp, membre del portal de divulgació científica Neurones fregides.
- 19.15 h: Pòdcast Clímax amb Gerryquerryberry i Carla Junyent, i la participació d’Helena Cortes i Sara López, creadores de contingut.
Una identitat i una comunitat pròpies
Cinc anys després d'iniciar-se, la trobada ha esdevingut pionera a Catalunya i ha aconseguit teixir una identitat i una comunitat pròpies. El Futur Fest complirà, de nou el 2026, l'objectiu de visibilitzar la comunitat de creadors de contingut en català i potenciar-ne la connexió amb el públic jove. Segons l'organització, “era el moment de fer un salt endavant i esdevenir un espai independent, amb un calendari propi i una durada ampliada”.