La cinquena edició del Futur Fest durarà dos dies i es farà abans de l'estiu per primera vegada

A Catalunya hi ha molts creadors de contingut i podcasters, i per donar-lis veu i crear un espai on conèixer la comunitat de talent digital català es va crear Futur Fest. La seva cinquena edició allargarà la seva durada i tindrà lloc els dies 5 i 6 de juny. Els principals escenaris del Futur Fest 2026 seran l'Auditori de l’Espai Fundació "la Caixa" de Girona i el Foment de Girona. Aquesta serà l'edició més llarga i la primera que es fa abans de l'estiu i no a l'octubre, com s'havia fet en anteriors edicions.
Segons l'organització “era el moment de fer un salt endavant i esdevenir un espai independent, amb un calendari propi i una durada ampliada”. L'objectiu d'aquesta decisió és créixer en coherència amb la comunitat i reforçar la seva identitat. A més, amb dos espais diferenciats pretenen "guanyar projecció i situar Girona com a pol de la cultura digital en dos moments clau de l’any”.
Actuacions i activitats
El primer dia, a l’Auditori de l’Espai Fundació “la Caixa”, tindrà lloc l’actuació en directe del pòdcast Club Tàndem, el club de lectura mensual de 3Cat encapçalat per Juliana Canet i Marina Porras. Aquesta repassa les obres més importants de la literatura catalana. Després, actuaran Guarres!, amb la revelació de l’última temporada on tres personatges inigualables parlen sobre tot i sobre res sense pèls a la llengua.
La resta de les activitats, encara per confirmar, tindran lloc l'últim dia al Foment de Girona i “estaran a l’alçada de l’aniversari que celebra la trobada i seguirà fusionant el món digital amb els espectacles en viu”, segons explica l'organització. La proposta, impulsada per l’Associació Catosfera, té l’objectiu de “visibilitzar la comunitat de creadors de contingut en català, potenciar-ne la seva connexió amb el públic jove i generar un espai de trobada i experimentació”.