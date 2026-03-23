La Fúmiga s'acomiada versionant un dels seus clàssics amb les veus de més de 50 artistes

La Fúmiga ha publicat aquest diumenge una nova versió del seu clàssic La gent de la Mediterrània (Halley Records), on participen més de 50 artistes. En el single de comiat, que també compta amb el seu propi videoclip, hi participen grups com Els Amics de les Arts, Miki Núñez, The Tyets, Figa Flawas i Ginestà, entre d'altres.
El tema coral pretén ser un retorn simbòlic a l'origen de la banda d'Alzira, que posa en valor els vincles humans i artístics construïts al llarg dels anys. El missatge de la cançó se centra en tot allò que uneix els pobles mediterranis. El videoclip ha estat rodat entre Catalunya i el País Valencià i escenifica una casa amb les portes obertes per a tothom.
Altres noms que han col·laborat al tema són Auxili, La Gossa Sorda, Els Catarres, Aspencat, Suu, Nebulossa, Samantha, La Casa Azul, La Pegatina, Doctor Prats i El Diluvi.
La Fúmiga va anunciar l'octubre, a través d'un vídeo a les xarxes, el seu comiat definitiu després de tretze anys, 500 concerts, dos discos d'or i més de 150 milions de reproduccions de les seves cançons a Spotify.
Àrtur Martínez, cantant de La Fúmiga, explica que aquest adeu definitiu va ser planificat amb anys d'antelació. "Sentim que és el nostre moment més dolç, però era el nostre pacte i la nostra missió que la cosa més bonica que segurament ens ha passat tingui el millor final possible", diu.
Martínez recorda que La Fúmiga és un grup d'amics que han tocat junts des que es van conèixer a la seva banda de música als 12 anys. "Per a nosaltres era impossible imaginar un altre final que no fos el més bonic que una banda d'amics de tota la vida, que van començar al carrer com una xaranga, podien desitjar".