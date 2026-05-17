Barcelona brinda pel 150è aniversari d’Estrella Damm

El Parc del Fòrum s’ha convertit aquest dissabte en l’epicentre de la celebració del 150è aniversari d’Estrella Damm. Amb el mar Mediterrani de fons, com si es tractés d’una postal mediterrània d’estiu, milers de persones han commemorat aquesta fita de la històrica companyia cervesera catalana.
En una assolellada i única jornada de concerts i música a l’aire lliure, el recinte ha respirat ambient festiu des de primera hora de la tarda. Samarretes del Barça, de la pròpia companyia i dels grups catalans protagonistes, gots de cervesa commemoratius enlairats i cues constants a les barres han dibuixat una escena típica d’un festival d’estiu. Amb una assistència d'unes 30.000 persones i un cartell concebut gairebé com una radiografia del panorama musical català, ‘La festa del segle i mig’ ha reunit artistes destacats com Ginestà, Maria Jaume, Els Catarres, Mushka, The Tyets, Love of Lesbian, 31 FAM i Oques Grasses, que han posat la banda sonora a una celebració corporativa amb molt d’esperit de festival mediterrani.
Ginestà han estat els encarregats de donar el tret de sortida a les actuacions, en una jornada en què els concerts s’han alternat en dos escenaris -l’Estrella Damm i el Mediterràniament-. Els germans Serrasolsas han interpretat algunes cançons del seu nou disc, així com els seus grans èxits, igual que la mallorquina Maria Jaume, que ha connectat amb el públic amb la seva sensibilitat.
La tarda ha anat pujant revolucions amb Els Catarres, que han ofert els seus temes més mítics i han estrenat cançó, Diumenges sense drama, enmig d’un ambient entregat i festiu. També ha destacat una emocionada Mushka, que ha confessat que avui era “un dia important”, “com tornar a néixer”, després d’estar recuperant-se d’una lesió important. The Tyets, aterrats de Mallorca després de gravar La Travessa, han convertit el Fòrum en un "Bailoteo" massiu. Per la seva banda, Love of Lesbian ha aportat l’èpica indie habitual amb un repertori ple de clàssics, mentre que 31 FAM ha posat el toc més urbà i desenfadat del dia.
Oques Grasses, un dels concerts més esperats, ha signat una actuació emocional, enèrgica i multitudinària, encarant la recta final de la seva trajectòria davant d’un públic completament rendit. Amb 30.000 veus cantant a l’uníson La gent que estimo, el grup osonenc ha posat el punt final a una celebració memorable que ha omplert el recinte del Parc del Fòrum.
La nit ha culminat amb un darrer gran esclat festiu: 150 focs artificials simulant espelmes d’aniversari han il·luminat el litoral barceloní per commemorar el segle i mig d’història d'Estrella Damm.