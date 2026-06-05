Fas la selectivitat a Barcelona? Així t'afectarà la visita del Papa Lleó XIV

Més de 45.000 estudiants catalans s'examinaran la pròxima setmana de les proves d'accés a la universitat (PAU). Els exàmens, que enguany es faran els dies 9, 10 i 11 de juny, coincidiran amb la visita del Papa a Barcelona, on està previst que facin les proves 34.600 alumnes.
Davant l'afluència de gent massiva que s'espera a la capital del país, les administracions han preparat un dispositiu de mobilitat especial per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les activitats que es duran a terme a la ciutat. Si bé la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que no hi hauria d'haver interferències entre els actes del pontífex i la selectivitat, cal que els alumnes tinguin en compte que Barcelona tindrà afectacions a la mobilitat.
Afectacions al trànsit
Les zones on hi haurà afectacions al trànsit a Barcelona a causa de la visita del Papa seran Ciutat Vella, l'Eixample i Sants-Montjuïc. Concretament, entre dilluns i dijous hi haurà restriccions de trànsit i estacionament al voltant de la Catedral i el Palau Episcopal. Al Raval, entre dimarts i dimecres també hi haurà talls en els carrers que envolten l'església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya.
Pel que fa a l'Eixample, la zona més afectada serà la Sagrada Família. Estarà prohibit aparcar i circular des de la plaça del Cinc d’Oros fins al carrer de Lepant, i entre els carrers de Provença i Còrsega. Finalment, també estarà restringit l'accés a Montjuïc a partir de dimarts a les 12 h. En podeu consultar tots els detalls aquí.
Planificar amb antelació els desplaçaments
Tot i que des del Departament de Recerca i Universitats s'ha reiterat en diverses ocasions que les proves de la selectivitat es faran amb "normalitat i tranquil·litat", la consellera Montserrat també ha fet una recomanació clara: "Que tothom que hagi de moure’s per Barcelona, ho faci amb cert temps d’antelació". Alhora, suggereix prioritzar el transport públic i planificar els viatges fins al centre d'examinació amb antelació. Montserrat també ha assegurat que el departament està en plena coordinació amb Interior, que és conscient dels exàmens. De fet, pel que fa al dispositiu de mobilitat a causa de la visita del Papa,
La tinent d'alcaldia de Barcelona Laia Bonet també s'ha sumat a les paraules de la consellera assegurant que els estudiants podran fer els exàmens amb total tranquil·litat tot i la visita papal. En la mateixa línia, també recomana planificar amb antelació els desplaçaments, prioritzar el metro i anar a peu, i seguir les indicacions de mobilitat i seguretat de les autoritats.
Finalment, des del Govern també han destacat que els principals actes multitudinaris en el marc de la visita de Lleó XIV no coincidiran amb les hores d'entrada o sortida de les PAU. Alhora, cal remarcar que la majoria de les proves es faran a les facultats, que es troben a l'avinguda Diagonal o zones universitàries allunyades dels escenaris on es podrà veure el Papa.