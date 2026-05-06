Estadi Olímpic, Montserrat, la Sagrada Família i una presó: l'agenda catalana del papa Lleó XIV

El papa Lleó XIV beneirà la creu de la torre de Jesús de la Sagrada Família en la seva inauguració coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, celebrarà una "gran comunió" amb els fidels a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, visitarà la presó de Brians 1 i també el Monestir de Montserrat. Són les quatre grans activitats que marcaran l'agenda del cap de l'Església catòlica en la visita a Catalunya del 9 i 10 de juny, tal com ha explicat aquest dimecres l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Ho ha fet en una roda de premsa informativa de la Conferència Episcopal Espanyola en què ha assegurat que Catalunya està "molt emocionada" pel viatge del Papa, de qui ha destacat la seva "gràcia" per arribar al cor de la gent i comunicar missatges clars i duradors. "El Papa ve a assenyalar-nos la creu", ha dit en referència a la visita a la Sagrada Família, el plat fort de l'itinerari.
Al seu torn, el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha explicat que durant el seu viatge a l'Estat, el Papa farà les tres grans accions de la vida de l'Església: pronunciarà homilies i discursos, celebrarà la fe en places i estadis, i s'aproparà a "realitats" com centres d'immigració i presons. Argüello ha posat l'accent també en la visita a la seu de la Conferència Episcopal a Madrid i al Congrés i el Senat, davant la "necessària" regeneració de la vida democràtica. I és que el Papa arriba, a ulls dels religiosos, erigit en "un referent" en un món amb "set de referents", tal com ho ha expressat José Cobo, arquebisbe de Madrid. Tots plegats han assegurat que Lleó XIV té moltes ganes de venir i han fet una crida a omplir els carrers i els seus actes -Omella ha posat l'accent en el de la Sagrada Família i Cobo, en el del Santiago Bernabéu-.
El calendari de la visita del Papa: quan estarà a Barcelona i on dormirà
Lleó XIV visitarà l'Estat en un viatge apostòlic del 6 al 12 de juny del 2026. Passarà una nit a la capital catalana i sembla que dormirà al Palau Episcopal, mentre que també passarà per Madrid i les Canàries.
El dimarts 9 presidirà l'encontre amb els fidels a l'Estadi Olímpic i el 10 de juny serà el plat fort a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la inauguració de la torre de Jesús. També arriba al final del mandat del cardenal Omella a l'arquebisbat de Barcelona i la seva estança al Palau serà tot un gest envers el prelat aragonès.
Quant costarà la visita del Papa?
La Conferència Episcopal preveu que la visita del Papa Lleó XIV a l’Estat tingui un cost superior als 15 milions d’euros, una xifra que esperen cobrir principalment amb donatius particulars i mecenatge. L'Església ha anunciat que ja té cobert un 50% del cost previst, però ha fet una crida per aconseguir una gran implicació de la societat civil i dels poders públics, que consideren "saludable" per a un esdeveniment que, calculen, tindrà un impacte d’uns 100 milions d’euros. Cadascuna de les tres destinacions del Papa (Madrid, Barcelona i Canàries) pagarà la seva part, però el govern canari i els cabildos ja han promès aportacions directes.
L'himne oficial de la visita del Papa inclou 25 segons en català
L'Església va fer públic fa unes setmanes l’himne oficial de la visita del Papa a l’estat espanyol, Alça la mirada, amb un total de 1.700 veus, gairebé totes en castellà. Durant el cant, se sent una frase en català -"En ell confio i no tinc por", al minut 2.20 aproximadament-, que ocupa 25 segons dels cinc minuts que dura en total.
La peça ha estat una iniciativa d’una plataforma musical catòlica, VIVAFE, sota la direcció de Pablo Cebrián, i la gravació s’ha fet a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries. L’indret a Catalunya va ser precisament la Sagrada Família, que serà un dels principals punts d’atenció de la visita papal.