La Conferència Episcopal preveu que la visita del Papa costi uns 15 milions d'euros

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) preveu que la visita del Papa Lleó XIV a l’Estat tingui un cost superior als 15 milions d’euros, xifra que esperen cobrir principalment amb donatius particulars i mecenatge. L’organització, que ha presentat aquest dimarts el seu lema -"Alceu la mirada"- i logotip, ha anunciat que ja té cobert un 50% del cost previst. Tot i això, han fet una crida per aconseguir una gran implicació de la societat civil i dels poders públics, que consideren "saludable" per a un esdeveniment que, calculen, tindrà un impacte d’uns 100 milions d’euros. Cadascuna de les tres destinacions del Papa (Madrid, Barcelona i Canàries) pagarà la seva part, però el govern canari i els cabildos ja han promès aportacions directes.
Tal com han indicat des de l’organització, tant el lema de la visita com el material relacionat tindran versió en català. De fet, ja hi ha un portal web impulsat per l’Arquebisbat de Barcelona i la Sagrada Família per compartir els detalls d’una visita que, hores d’ara, encara no té l’agenda confirmada sencera. Des de la CEE destaquen que el Vaticà està immers ara mateix en els detalls d’un viatge que el papa farà aquest mes d’abril a Algèria, Camerun, Angola i Guinea Equatorial i, quan l’acabi, donarà els detalls de la visita a Espanya.
“Hem proposat molts actes de moltes menes perquè volem que el Papa escolti molta gent, però no tenim l’agenda aprovada”, ha reconegut Yago de la Cierva, coordinador de la visita, en una roda de premsa a Madrid. Segons ha afegit, és habitual que la Santa Seu comparteixi el pla definitiu un mes abans de l’arribada del pontífex —ara en queden 60 dies—, però algunes trobades s’expliquen un cop ja han tingut lloc. Seria el cas, per exemple, de si es fa una reunió amb víctimes d’abusos al si de l’Església.
Des de l’episcopat espanyol ressalten que hi ha una col·laboració “molt fluida” amb totes les administracions, des del govern espanyol, que ha encarregat els preparatius al subsecretari d’Estat de Presidència, Alberto Herrera, fins a les administracions autonòmiques i municipals. De fet, els preparatius es faran de manera descentralitzada i cada “seu” organitzarà i pagarà els actes que s’hi facin, mentre que la CEE es farà càrrec de la “coordinació” i la relació amb el Vaticà.
Més enllà dels actes ja confirmats de manera oficial o oficiosa, com les trobades amb migrants a Canàries, la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, la visita a Montserrat o la missa de Corpus a Madrid, De la Cierva ha explicat que l’organització del viatge vol generar també moments de “sorpresa”. En aquest sentit, ha recordat que el 2011 es va proposar a les autoritats que Fernando Alonso conduís el papamòbil, opció que es va descartar. “Intentarem moltes coses per donar sabor a la visita”, ha bromejat.
Auditoria i transparència
La Conferència Episcopal ha promès aquest dimarts que tot el procés de licitació i gestió econòmica de la visita es regirà per criteris de transparència i s’auditarà de manera independent per una “prestigiosa” consultora internacional. “Auditarà tots els moviments financers de les seus i de la CEE i farà un informe de l’impacte social i econòmic de la visita. Tot apareixerà al portal de transparència”, ha manifestat Fernando Giménez Barriocanal, coordinador de la visita de Lleó XIV.
Des de l’episcopat destaquen que moltes empreses, institucions i fundacions ja estan fent aportacions directes o en espècie a la visita, mentre que l’Estat i les administracions es faran càrrec de temes logístics i de seguretat. Tot i això, ha reclamat que el govern espanyol declari la visita com un esdeveniment d’excepcional interès públic perquè rebi un millor tractament fiscal, com es fa amb altres cites com festivals de música o actes esportius.