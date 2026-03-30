L’Església i el govern espanyol firmen l’acord per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE), la Conferència Espanyola de Religiosos, el govern espanyol i el Defensor del Poble han firmat aquest dilluns l’acord que posa en marxa el nou protocol per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals a l’Església. “El perdó no serveix si no hi ha propòsit d’esmena i de complir la penitència”, ha remarcat aquest dilluns el president de la CEE, Luis Argüello.
Les víctimes podran presentar les sol·licituds a partir del 15 d’abril, fins i tot si ja han sigut ateses en altres organismes, com el sistema PRIVA de l’episcopat espanyol. El nou mecanisme, que no preveu indemnitzacions màximes ni mínimes, deixa la darrera paraula al Defensor del Poble.
Per part seva, el ministre de Presidencia i Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha precisat que no s'han inclòs aquests barems perquè "cada cas s'estudiarà amb detall". Ho faran els experts Defensor del poble i del Pla PRIVA de l'Església, que decidiran quina indemnització correspon en funció dels fets i les implicacions.
En qualsevol cas, Bolaños ha matisat que el conveni sí que estableix criteris ,com la gravetat del dany o la reiteració. "La reparació justa no ha de ser determinada per una xifra ni mínima ni màxima", ha remarcat.
A més, ha puntualitzat que "l'última paraula la tindrà el Defensor del Poble" i l'Església haurà de pagar la quantitat que es decideixi. En aquest sentit, també ha indicat que les víctimes que van acudir al PRIVA podran anar al Defensor del Poble perquè revisi el seu cas i decideixi si la indemnització que van rebre “ha de ser millorada, complementada o superada”.