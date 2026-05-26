Educació refà ponts amb els sindicats i aplana el camí per un possible acord

La reunió d'aquest dimarts entre la conselleria d'Educació i els sindicats de la mesa sectorial ha permès refer ponts entre ambdues parts i ha posat les primeres pedres del que podria convertir-se en un preacord per desencallar el conflicte educatiu. A les portes de la vaga general de dimecres 27 de maig, sindicats i Govern han recuperat la bona sintonia de les primeres trobades i, en una reunió que ha començat pels volts de les sis de la tarda i s'ha allargat més de dues hores, i han tornat a acostar postures. A la reunió hi ha participat la USTEC, sindicat majoritari del sector, la CGT i Professors de Secundària, que aquest dimarts han tornat a participar en les converses després de la seva absència de les trobades de la setmana anterior.
Seguint la tònica de les últimes trobades, la reunió s'ha centrat a abordar la qüestió salarial de les reivindicacions del professorat. Aquest és un dels aspectes que, des del primer moment, ha generat més discrepàncies entre les dues parts. Per una banda, els sindicats defensen que l'increment salarial, el qual els ha de permetre recuperar el poder adquisitiu perdut d'ençà de les retallades de 2009, s'ha de fer de forma lineal, a través d'un complement universal per a tots els docents. Educació, per la seva banda, plantejava inicialment aquest increment a través dels complements singulars vinculats a les tutories. Ara, però, ha fet una proposta nova per acostar posicions. I les primeres sensacions són bones.
La conselleria d'Educació ha obert la porta a crear un complement unitari per a tots els docents, tal com reclamen les organitzacions sindicals. Aquest complement salarial, tal com indiquen fonts presents a la trobada, s'afegiria a la pujada salarial del 30% a quatre anys vista pactada ja amb CCOO i UGT el passat mes de març. D'aquesta manera, doncs, la millora salarial superaria els marges de l'acord assolit amb els sindicats minoritaris, cosa que satisfà parcialment els sindicats de la vaga. A més, des d'Educació també han obert la porta a crear una clàusula d’actualització salarial vinculada a l'IPC, malgrat que ja han abordat aquesta qüestió amb Funció Pública -que és l'òrgan competent, en aquest cas- i afirmen que és difícil d'assolir.
Els sindicats veuen amb bons ulls la nova proposta d'Educació
Des de la conselleria també asseguren als sindicats que poden accelerar el complement específic del 30% -pactat amb els sindicats minoritaris- en 3 anys: 8,5% el 2026, 12% el 2027 i 9,5% el 2028. Aquestes són només algunes de les qüestions salarials de la nova proposta d'Educació, que, en altres matèries, també contempla consensuar els currículums educatius -tal com reclamen els sindicats. "A falta de poder analitzar bé el plantejament de l’administració, tenim per primer cop la sensació que comencem a parlar en un llenguatge similar. Entenem que hi ha la possibilitat de situar la negociació en un marc compartit, i això pensem que és un pas positiu", defensen des d'USTEC, que es mostren mitjanament satisfets amb la nova oferta plantejada pel Govern. Una oferta que, si bé no permet tancar directament un acord, sí que refà ponts.
Malgrat els avenços en matèria salarial entre els sindicats i Educació, encara queden alguns serrells per polir abans d'assolir una entesa que desencalli el pols: "La millora salarial no és la que volem, se situa lluny de recuperació del poder adquisitiu perdut. Volem concrecions de com es farà el pagament del deute dels estadis. Cal una clàusula que vinculi el salari a l’evolució del cost de la vida. Cal un veritable desplegament de recursos per a un bon sistema inclusiu", defensen fonts sindicals presents a la reunió. Unes reclamacions que el Govern s'obre a estudiar, i més després de renunciar a una de les bases de la seva proposta anterior, com eren els complements singulars -el de tutoria, el de cotutoria i el de centres de màxima complexitat.
L'oferta, a consulta dels docents
L'entesa entre sindicats i conselleria encara no és efectiva, però cal tenir en compte que, en cas que s'arribés a un preacord, els sindicats el sotmetrien a consulta de tota la comunitat educativa. En cas que els docents avalessin el pacte assolit per les organitzacions sindicals amb l'administració, l'últim tram del cicle de vagues podria quedar desconvocat abans del previst. En cas de rebre un "no" per part del professorat, el conflicte persistiria. Alguns sindicats confien en poder portar la darrera oferta d'Educació a consulta en els pròximes dies, però encara no ha acabat de concretar-se.
De moment, però, aquesta entesa entre les dues parts encara no s'ha materialitzat, malgrat que des del Govern confien que en els pròxims dies o setmanes es pugui arribar a un "acord definitiu" amb els representants sindicals. Sigui com sigui, les negociacions entre sindicats i els responsables de la cartera d'ensenyament continuen, però amb un rumb més encaminat que el de les darreres reunions. Demà es tornaran a reunir al Departament d'Educació. Les vagues, però, continuen, i els sindicats esperonen els docents per omplir els carrers aquest dimecres.