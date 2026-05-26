Obre el restaurant més alt de Barcelona: cuina catalana amb la ciutat als peus

Gastronomia catalana a càrrec d'un destacat xef format a El Bulli i amb la ciutat de Barcelona als peus. És el que ofereix el restaurant a més altura de la ciutat, que obrirà les portes el 5 de juny a El Tibidabo. Masia Tibidabo s’ubica a l’històric edifici de la Masia, a la plaça del Tibidabo –a 500 metres sobre el nivell del mar–, i serà el restaurant de més alçada de Barcelona, amb vistes panoràmiques immillorables.
Aquest edifici, d’estil modernista i d’autoria desconeguda, es va inaugurar el 1901 i ara s’ha rehabilitat en el marc d’aquest projecte de la mà de Varis Arquitectes, amb Dani Freixes al capdavant. Ara es convertirà en l'oferta gastronòmica de la capital catalana situada a major alçada de la ciutat. Un projecte que liderarà el xef Rafa Zafra: "És un honor liderar aquest projecte en l’any del 125è aniversari del Parc d’atraccions Tibidabo", ha celebrat el cuiner a través d'un comunicat.
Tal com afirma el xef, l'objectiu d'aquest projecte és donar més valor al parc d'atraccions barceloní: "A partir d’ara, qui pugi a l’Àrea Panoràmica podrà quedar-s’hi una estona més: seure, compartir i celebrar a taula, amb cuina catalana de temporada pensada per a petits i grans, amb Barcelona als peus. Masia Tibidabo completa la visita i reforça el Tibidabo com una destinació de lleure que també es viu a través de la gastronomia", argumenta Zafra en aquest mateix comunicat.
Els detalls del nou restaurant
El nou restaurant, amb capacitat per a 300 persones, s’estructura en tres ambients ben diferenciats: un menjador central, una sala mirador i una terrassa, pensats per adaptar-se a diferents moments i maneres de gaudir de l’experiència. Aquesta diferenciació d’espais també es reflecteix a la carta, que s’adapta al ritme de cada ambient. Tal com indiquen des del consistori, als dos salons interiors -el menjador central i la sala mirador-, la proposta és més pausada i pensada per allargar la sobretaula; mentre que a la terrassa, en canvi, s’hi ofereix una opció més àgil, ideal per fer una pausa breu amb vistes al parc d’atraccions i a Collserola.
Pel que fa a l'oferta culinària, des de l'Ajuntament destaquen que el restaurant proposa una cuina catalana per a petits i grans enfocada en l’origen, el producte i el temps, amb "plats concebuts per compartir, recordar i gaudir sense pressa": "Un restaurant perquè els infants s’acostin a sabors “de grans” amb curiositat, i perquè els adults recuperin la il·lusió de descobrir", asseveren.