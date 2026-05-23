Barcelona ja frega les 7.000 llicències de terrasses de bars i restaurants

Barcelona ha arribat a les 6.899 llicències de terrasses de bars i restaurants en vigor el 2025, gairebé 400 més que el 2022, que representa un 6,1% més. De fet, entre el 2022 i el 2025, l’Ajuntament ha concedit 1.192 noves llicències de terrassa i n’ha denegat 1.117.
El gran boom es va produir en plena recuperació postpandèmia l'any 2022, quan el consorci va concedir 486 nous permisos. En els següents anys, tot i que de manera estabilitzada, el nombre de llicències no ha parat de créixer: 243 el 2023, 243 més el 2024 i 220 aquest 2025. Davant aquest augment, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) alerta que alguns barris ja pateixen una “densitat excessiva” i denuncia que moltes terrasses “colonitzen” l’espai públic.
En aquest període d'entre el 2022 i el 2025, els districtes que concentren més noves llicències són Sants-Montjuïc, amb 235 permisos nous i Sant Martí amb 200. A l'Eixample, se n'han aprovat 196 pels més de 400 de denegats. A Ciutat Vella se n’han rebutjat més de 200 per les 56 que s'han validat.
L’Eixample concentra un terç de totes les terrasses
L’Eixample continua sent, amb molta diferència, el districte amb més terrasses de la ciutat, de fet, actualment n’hi ha 2.296, pràcticament un terç del total de Barcelona. Per darrere hi ha Sant Martí amb 1.096 i Sants-Montjuïc amb 678. En termes de densitat, Barcelona té aproximadament quatre terrasses per cada mil habitants, però a l’Eixample la ràtio es dispara fins a les 8,3 per cada miler de persones.
Ciutat Vella i Sant Martí també presenten una densitat molt alta proporcionalment, mentre que Gràcia i Horta-Guinardó són els districtes que en tenen menys. La vicepresidenta de la FAVB, Ana Menéndez, denuncia la situació i defensa que cal apostar pel “decreixement” perquè l’espai públic “és escàs i ha d’acollir usos equilibrats i diversos”.
El sector reclama menys “traves”
Per la seva banda, el Gremi de Restauració, en canvi, considera que encara hi ha marge per créixer. El director, Roger Pallarols, defensa que "les terrasses formen part de l’ADN de Barcelona" i assegura que el creixement dels últims anys ha estat “molt moderat”. En aquest sentit, Pallarols recorda que més del 80% de les terrasses tenen quatre taules o menys i acusa l’administració de mantenir una “cultura de la trava” contra el sector.
Més de 2.400 expedients sancionadors aquest any
Segons les dades municipals, aquest 2025 s’han obert 2.400 expedients sancionadors relacionats amb terrasses, una xifra lleugerament inferior a la del 2024. Des del 2022, el total d’expedients supera els 11.000. Les infraccions més habituals són l’excés d’ocupació de l’espai autoritzat, la instal·lació d’elements no permesos o, directament, alguns establiments que habiliten terrasses sense tenir llicència. Davant d'aquesta situació, la FAVB reclama més controls i critica que alguns establiments incomplidors “paguen les multes i continuen reiterant els incompliments”.