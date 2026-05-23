La investigació sobre la mort del fundador de Mango, Isak Andic, continua acumulant indicis que compliquen la situació judicial del seu fill, Jonathan Andic, imputat per l'homicidi. Segons publica La Vanguardia, el mòbil que Jonathan Andic assegura que li van robar durant un viatge llampec a Quito, la capital de l’Equador, no va donar mai cap senyal al país sud-americà.
Segons les informacions publicades, els Mossos d’Esquadra van demanar informació a totes les companyies de telefonia que operen a Quito per comprovar si la línia s’havia activat allà i cap d’elles té constància que el telèfon hagués funcionat mai a l’Equador. Aquest element reforça la sospita policial que el dispositiu podria haver estat destruït de manera premeditada per evitar que els investigadors hi accedissin. De fet els Mossos no descarten que Jonathan Andic aprofités el viatge per desfer-se definitivament del mòbil, segons La Vanguardia.
Un altre dels indicis que assenyalen Jonathan Andic és que, en tornar del viatge a l'Equador, va decidir no descarregar les converses de WhatsApp del dispositiu anterior al nou mòbil i va eliminar missatges, tant previs com posteriors, a la mort del seu pare. Tot i això, els Mossos haurien aconseguit recuperar alguns missatges que evidenciarien una mala relació entre pare i fill, tot i que durant la declaració judicial, Jonathan Andic va insistir que tots dos ja s’havien reconciliat abans de la tragèdia.
L’agència de detectius Método 3 s’incorpora a la defensa
Jonathan Andic va ser detingut aquest dimarts a casa seva, però va pagar la fiança d'un milió d'euros que demanava la Fiscalia per evitar entrar a presó provisional. Fonts de la defensa expliquen que les acusacions van sorprendre l’empresari el mateix dia de la seva detenció i que, per això, l’equip legal va optar per una estratègia de màxima cautela i li va recomanar no respondre a les preguntes de la jutgessa. Aquest fet no li va permetre rebatre la tesi de la jutgessa i, per això, ara se sumarà a la defensa de l'acusat l'agència de detectius Método 3, coneguda pel cas d’espionatge de La Camarga, perquè elabori noves proves pericials que reforcin la tesi exculpatòria d'Andic.