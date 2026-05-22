Els estudiants afegeixen pressió a Educació amb una nova jornada de vaga

Els estudiants afegeixen més pressió a Educació en ple procés de negociació amb els sindicats. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat vaga pels alumnes de Secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià pel pròxim dimarts 26 de maig. Aquesta vaga, doncs, servirà per escalfar els motors de cara a l'aturada general educativa del dimecres 27, ja que és la primera vaga convocada pel professorat la setmana vinent. A més, el dimarts 26, a les 12 del migdia, també es produirà la nova reunió entre Educació i sindicats, que s'han donat el cap de setmana per reflexionar sobre les diferents postures després que la trobada d'aquest divendres hagi acabat, de nou, sense entesa.
Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. La vaga s’emmarca en un cicle de mobilitzacions que reclama millores laborals per als docents i millores a l'educació pública, que ha desembocat en diverses jornades de vaga a Catalunya i el País Valencià durant les últimes setmanes. Amb la nova aturada, el sindicat estudiantil vol donar suport a les reivindicacions docents, fent extensiva les demandes a la totalitat de la comunitat educativa.
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans exigeix a l'executiu català i al valencià complir les demandes dels docents, millorar les seves condicions laborals, abaixar les ràtios, reduir la burocràcia i que l'educació sigui 100% en català. En aquest sentit, també vol "combatre les mesures de control social dins les aules per part dels governs" i "posar fi a les mesures securitistes i autoritàries impulsades per part del PSC a Catalunya, com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles, ja que suposen una militarització dels centres i un assenyalament als col·lectius més vulnerables": "No n'hi ha prou amb més recursos, també cal caminar cap a la gratuïtat de l'educació a tots els nivells, així com garantir que s'eliminen totes les barreres d'accés i la segregació per motiu de gènere, origen o classe", argumenten.
Les negociacions, encallades
Les negociacions entre els sindicats de docents i la conselleria d'Educació estan completament encallades. Aquest matí, el Govern els ha fet una nova proposta de millora salarial -articulada a través d'increments en els complements vinculats a les tutories-, però els sindicats encara la consideren insuficient, motiu pel qual l'han rebutjat frontalment. El Govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements, i que afectaria 104.591 docents de tot el sistema educatiu -inclosos els professionals de la concertada. La inversió seria de 78,67 milions esglaonats fins a 5 anys.
A la sortida de la reunió, que s'ha allargat més de dues hores, USTEC i CGT -els dos sindicats amb representació a la mesa que participen en les negociacions, ja que Professors de Secundària es manté al marge- han qualificat la proposta d'"inacceptable" perquè no s'ajusta al marc del document que els sindicats de la vaga van presentar dijous al departament, tal com han avisat. En concret, els docents demanen que la millora salarial es vegi reflectida en totes les nòmines, mentre que Educació només planteja fer-ho a través de complements. Les organitzacions sindicals adverteixen d'una "intensificació" de les mobilitzacions si les negociacions continuen "encallades".